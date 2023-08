F1 (Pays-Bas): Ricciardo blessé au poignet et remplacé par Lawson

Victime d'une sortie de piste, Daniel Ricciardo souffre d'une fracture à un poignet. Le pilote australien d'AlphaTauri est forfait pour le GP des Pays-Bas à Zandvoort. Il est remplacé par le novice néo-zélandais Liam Lawson.

Daniel Riccardo (AlphaTauri), victime d'une sortie de piste lors de la deuxième séance d'essais libres du GP des Pays-Bas de Formule 1 vendredi, s'est blessé à la main gauche et sera forfait pour le reste du week-end, a indiqué son écurie dans un communiqué.

L'Australien de 34 ans, qui avait fait son retour dans le paddock fin juillet en Hongrie en remplacement du Néerlandais Nyck de Vries, écarté par manque de résultats, sera suppléé par le pilote de réserve d'AlphaTauri, le jeune Néo-Zélandais Liam Lawson, qui fera donc ses grands débuts en F1.

"Après l'incident durant la deuxième séance d'essais libres, au cours de laquelle Danielle Ricciardo a tapé une barrière, il a été conduit à l'hôpital pour faire une radio qui a montré une fracture d'un métacarpien de la main gauche. Cette blessure l'empêchera de remplir sa mission et il sera remplacé par Liam Lawson", a expliqué l'écurie italienne vendredi en fin d'après-midi.

De retour à Singapour ?

Ricciardo a eu un accident au virage 3, quelques secondes après son compatriote Oscar Piastri (McLaren). Surpris, le pilote AlphaTauri a freiné fort pour éviter la collision entre les deux monoplaces, terminant lui aussi dans la barrière. Si le choc n'a pas semblé violent, Ricciardo, s'est plaint immédiatement d'une douleur à la main gauche et avait quitté le paddock le bras en écharpe pour aller passer des examens médicaux, qui ont donc révélé une fracture.

AlphaTauri ne précise pas la durée de l'indisponibilité de l'Australien, qui ne devrait toutefois pas être en mesure de tenir sa place au GP d'Italie à Monza le week-end prochain. Son retour pourrait avoir lieu à Singapour (15-17 septembre).

Cette blessure est un coup dur pour Ricciardo, qui venait à peine de retrouver un volant après avoir été pilote de réserve chez Red Bull depuis le début de la saison. Des rumeurs circulant dans le paddock annonçaient même qu'il pourrait remplacer le Mexicain Sergio Pérez au sein de l'écurie autrichienne en 2024. Depuis le début de sa carrière, le pilote de 34 ans a disputé 233 Grands Prix de F1 et remporté huit victoires, sept avec Red Bull entre 2014 et 2018, et la dernière avec McLaren en 2021.