F1: viré par AlphaTauri, De Vries s'oriente désormais vers... Harvard

Un mois jour pour jour après avoir été évincé d'AlphaTauri, Nick De Vries évoque la suite de sa carrière. Le pilote allemand annonce qu'il entamera des études à Harvard à partir du mois de septembre.

Des baquets de Formule 1 aux bancs de l'université en quelques semaines. Viré par AlphaTauri après le Grand Prix de Grande-Bretagne, Nick De Vries évoque son avenir. Et pour le moment, le pilote de 28 ans ne vise pas un retour immédiat dans le sport automobile.

"Je n'ai jamais étudié de ma vie, en fait, je n'ai même pas terminé le lycée, raconte-t-il au média RacingNews365, pour sa première sortie médiatique depuis son départ de l'écurie italienne. Mais en septembre, je vais suivre un cours à Harvard, en négociation et leadership. C'est plus parce que j'aime ça maintenant que j'ai le temps et l'envie d'apprendre d'autres choses".

"J'ai beaucoup joué au golf depuis"

9e du GP d'Italie la saison passée au volant d'une Williams en remplacement d'Alexander Albon, l'Allemand n'avait pas inscrit le moindre point sur les dix premières courses de l'année avec AlphaTauri, où Daniel Ricciardo a donc pris sa place. Une éviction qui n'est pas difficile à accepter, selon lui.

"J'ai reçu beaucoup de soutien et cela s'est fait très naturellement, poursuit-il à propos de son départ mi-juillet. J'ai beaucoup joué au golf depuis". Quelques jours après son départ, il avait pris la parole sur Instagram, sans évoquer clairement son avenir. "Je suis reconnaissant de nos vies privilégiées, fier de notre parcours et de ma famille, écrivait-il. Ceci est juste une autre expérience, nous passons à autre chose et attendons avec impatience le prochain chapitre". Qui devrait donc s'écrire dans la prestigieuse université du Massachusetts.