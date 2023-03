F1: star de "Drive to Survive", Günther Steiner assure n’avoir jamais regardé la série Netflix

Immédiatement devenu un personnage central de "Drive to Survive", la série à succès sur les coulisses de la F1, Günther Steiner, le patron de Haas au caractère bien trempé, a confié au Daily Mail qu’il n’a jamais regardé le programme Netflix.

Ses coups de gueule sont devenus familiers des amoureux de Formule 1. Si l’écurie Haas attire rarement la lumière lors des Grands Prix, son patron, Günther Steiner, est devenu une star du paddock depuis qu’il est devenu l’un des personnages centraux de Drive to Survive, la série Netflix sur les coulisses de la F1. Fidèle à sa réputation de manager à poigne qui recadre sèchement ses pilotes, on l’a ainsi vu s’énerver contre Mick Schumacher, remplacé cette saison par Nico Hülkenberg, dans un épisode de la dernière saison : "On lui laisse un an pour apprendre et qu’est-ce qu’il fait au deuxième jour ? Il démolit sa voiture, juste parce que les autres sont plus rapides", s’agace l’Italo-américain de 58 ans, devenu une véritable attraction sur les circuits et même désormais en dehors.

"Si vous la regardez, vous changez et je ne le veux pas"

Car avec le carton de la série, Günther Steiner a découvert sa nouvelle notoriété. "Dès qu’une personne te repère, la foule arrive, explique-t-il au Daily Mail. Dîner autour des circuits peut devenir compliqué, les gens veulent juste parler avec vous. J’essaie toujours de leur faire plaisir parce que je ne veux pas paraître arrogant et que je ne le suis pas. Si je suis dans un mauvais jour, je ne sors pas."

Malgré la célébrité, le patron de Haas veut rester le même. Et pour cela, il refuse de regarder la série "Drive to Survive" : "Je ne l’ai jamais regardée, avoue-t-il. Je préfère éviter. Si vous la regardez, vous changez et je ne le veux pas. Je ne suis pas un acteur, je n’ai pas besoin de m’améliorer. En ne la regardant pas, je ne ressens pas la pression la fois d’après." Et Steiner de conclure : "Je ne veux pas changer, ça ne sert à rien maintenant."