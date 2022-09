F1: le titre de Verstappen en danger après une infraction au règlement de Red Bull ?

Le premier titre de Max Verstappen pourrait être un peu plus contesté dans les prochaines semaines. Selon Auto Motor und Sport, le paddock de F1 pense que Red Bull a dépassé le plafond budgétaire de la saison 2021. La FIA doit prochainement communiquer.

Avis de tempête dans le paddock. À quelques heures du début du week-end de course à Singapour, Auto Motor und Sport et La Gazzetta dello Sport révèlent que Red Bull Racing est suspectée d'avoir dépassé de manière significative le plafond budgétaire de la saison 2021 de Formule 1. Si les soupçons sont avérés, cela relancerait l'immense polémique sur le premier titre de champion du monde de Max Verstappen. Mercedes et Lewis Hamilton, déjà persuadés d'avoir été volés à Abu Dhabi, ne manqueraient certainement pas l'occasion de crier au scandale.

Dans les prochains jours, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) doit dévoiler son rapport sur les dépenses engagées par chaque équipe l'an dernier. Outre Red Bull, Aston Martin pourrait également être épinglée.

Un gain sur la piste ?

Sur le plan réglementaire, la saison 2021 était marquée par l'introduction d'un plafond budgétaire. Les dépenses encadrées (les salaires des pilotes et les opérations commerciales n'en faisaient par exemple pas partie) ne pouvaient excéder un total de 147,4 millions de dollars (environ 130 millions d'euros en 2021).

En cas de dépassement de moins de cinq millions de dollars, la FIA considère qu'il s'agit d'une infraction mineure. Mais en coulisses, Ferrari et Mercedes, en première ligne dans ce dossier, feraient d'ores et déjà savoir qu'un tel excédent ne doit pas être considéré comme étant sans conséquence sur le domaine sportif. Des acteurs de la grille estimerait qu'un dépassement de cinq millions de dollars peut très bien aboutir à un gain d'une demi-seconde sur la piste.

Il n'y a pas de sanctions automatiques

Ce dossier s'annonce d'autant plus problématique pour la FIA en raison de sa décision de ne pas établir de barème de sanctions pour non-respect du "budget cap". Toujours selon Auto Motor und Sport, la fédération ne voulait pas d'une sorte de principe de pollueur-payeur. L'idée: éviter que les équipes envisagent de franchir la ligne jaune en pesant le pour et le contre.

La FIA est donc libre d'infliger la pénalité qu'elle souhaite si elle constate une infraction dans ce domaine. Est-elle plus encline à prononcer une amende? Une déduction du plafond budgétaire? Un retrait de points? Le fait que cette dernière option soit semble-t-il envisageable est un vrai problème. Car s'il est considéré que Max Verstappen a profité d'une voiture indirectement illégale, son avance de huit points au championnat du monde 2021 deviendrait illégitime et sanctionnable. Mais la FIA pourrait aussi considérer qu'un pilote n'est pas responsable des erreurs de son écurie, en se limitant à un retrait de points au championnat constructeurs (Mercedes a terminé en tête devant Red Bull avec 613,5 points contre 585,5).

C'est une immense casse-tête qui semble donc se présenter à la FIA. Pour ne rien arranger, les rumeurs sur Red Bull pèsent aussi sur les comptes de la saison en cours.