F1: les images spectaculaires de la voiture de Pierre Gasly en flammes dans les stands

La Formule 1 de Pierre Gasly s’est enflammée ce vendredi lors des essais libres du Grand Prix de Singapour. Le pilote français est sorti indemne de sa monoplace.

Le retour aux stands ne s’est pas passé comme prévu pour Pierre Gasly. Ce vendredi, lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour, la monoplace du pilote d’AlphaTauri s’est enflammée au moment où le Français rentrait dans le paddock.

Alors que les ingénieurs sont en train de tirer la voiture de Gasly pour la rentrer dans l’écurie, des flammes importantes jaillissent derrière le Tricolore en provenance du moteur. Le Normand est rapidement sorti de sa monoplace, sans blessure, tandis que le début d’incendie est éteint à l'aide d'un extincteur. Gasly est ensuite apparu le visage fermé dans le paddock.

"J’ai rapidement compris qu'il fallait sortir du barbecue"

"Ça fait un peu bizarre quand on voit les flammes dans les rétros. Au final, rien d’inquiétant, j’ai pu sortir de la voiture très rapidement et on a pu repartir après, a confié Gasly au micro de Canal+. J'ai vu à la tête des mécanos qu'il y avait quelque chose qui n’allait pas. J'ai vu les flammes dans les rétros et de la fumée sortir de mon casque, donc j’ai rapidement compris qu'il fallait sortir du barbecue."

Lors de ce début de week-end, AlphaTauri et Gasly sont décidément au coeur de l’actualité. D’après Canal+, Nyck de Vries, 27 ans, a en effet signé en faveur de l’écurie italienne pour la saison prochaine, ce qui rend désormais possible le départ de Gasly vers Alpine.

AlphaTauri refusait en effet de laisser filer le Français sans avoir signé son remplaçant, ce qui a pris un peu plus de temps que prévu. L'arrivée de Nyck de Vries devrait donc débloquer l'engrenage. Alpine, qui n'a pour le moment qu'un pilote annoncé pour la saison prochaine, Esteban Ocon, devrait pouvoir finaliser le dossier Gasly et ainsi réunir les deux pilotes français au sein de la même écurie.