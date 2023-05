F1: Tsunoda a aidé la ville de Faenza à évacuer l'eau des inondations

Yuki Tsunoda s'est rendu dans les rues de Faenza, où l'écurie AlphaTauri est basée, pour aider à évacuer l'eau des inondations provoquées par les pluies diluviennes.

Avec l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le monde de la Formule 1 a été directement touchée par les pluies diluviennes tombées dans le centre de l'Italie. Mais une écurie est encore plus concernée que les autres: AlphaTauri. L'usine de la formation italienne, soeur de Red Bull, est basée dans la commune de Faenza, qui n'a pas échappé aux inondations.

La situation, critique, a poussé AlphaTauri à se mobiliser. Avec en première ligne: Yuki Tsunoda. Le jeune pilote japonais (23 ans) s'est emparé d'une pelle et s'est rendu dans les rues de la ville pour aider à évacuer l'eau, selon des photos partagées jeudi par le compte officiel de la F1 sur Twitter.

Sur les réseaux sociaux, Yuki Tsunoda a lancé un appel aux dons: "Après une nuit horrible, la ville est fortement touchée: poussière, boue et odeur d'essence omniprésente. Actuellement, les gens se battent pour trouver de la nourriture et surtout des lieux d'hébergement, car beaucoup ont été évacués de leurs propres maisons. S'il vous plaît, tout ce que vous pouvez faire pour aider est apprécié, quelle que soit l'importance du don".

La frayeur de Nyck de Vries

Son coéquipier Nyck de Vries a quant à lui partagé un récit de sa frayeur près d'Imola, où devait se tenir le GP et qui se situe juste à côté de Faenza: "Mardi soir 23h30, en route pour Faenza. (...) La pluie est intense, Faenza est déjà inondée et je ne parviens pas à rejoindre mon hôtel. Reprendre l'autoroute n'est pas non plus une option. Je suis coincé dans un petit village dont l'hôtel est complet. Heureusement, McLaren s'est retrouvé coincé là plus tôt et leur réceptionniste Frazer a eu la gentillesse de me donner sa chambre. Le lendemain matin, le hall de l'hôtel s'est transformé en centre d'hébergement d'urgence pour les personnes qui ont été forcées de fuir leur maison pendant la nuit".

"Après l'annonce de la F1, je n'ai vu qu'une seule option possible pour rentrer chez moi: passer par Florence. Après un trajet aventureux à travers les montagnes, grâce à l'aide de la population locale et des autorités de différents villages, je suis finalement rentré chez moi en toute sécurité. Je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de m'aider. Cela m'a fait chaud au cœur de voir tant de gens s'entraider. Mes pensées vont à ceux qui continuent d'être affectés par cette tragédie. Je serai bientôt de retour à Faenza pour rencontrer mon équipe et les habitants de la région", a conclu le pilote néerlandais.

Dans un communiqué, AlphaTauri a fait savoir que son usine n'avait pas été endommagée par les intempéries. "Tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité de nos employés et de leurs familles", a ajouté l'écurie, présentant aussi ses condoléances aux proches des victimes. Selon un bilan communiqué jeudi soir, 13 morts ont été recensés.