F2: quand le leader de la course doit abandonner... après avoir perdu son repose-tête

Parti en pole position de la course sprint du GP de Belgique de Formule 2, Jehan Daruvala (MP Motorsport) a dû abandonner dès le 3e tour alors qu'il était encore en première position. La raison: son repose-tête s'est détaché et s'est retrouvé au milieu de la piste.

Un abandon doublement regrettable pour Jehan Daruvala. Ce samedi, le pilote MP Motorsport a été contraint de s'arrêter dès le 3e tour du sprint de Formule 2 à Spa alors qu'il était aux commandes de la course. Un retrait d'autant plus rageant qu'il était largement évitable, puisque son repose-tête s'est détaché et provoqué cet arrêt.

Visiblement mal attachée, sa fixation a cédé dans un virage, quittant sa monoplace et terminant sa course en dehors des limites de la piste. Aucune pièce de rechange n'était disponible pour Daruvala, qui a donc dû rentrer définitivement aux stands dans la foulée alors qu'il était parti en pole position.

"C'est difficile à avaler"

Le sprint a finalement été remporté par Enzo Fittipaldi (Carlin) devant Richard Verschoor (Van Amersfoort Racing) et le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix), qui se rapproche ainsi au leader du championnat du monde Frederik Vesti (Prema Racing) au classement des pilotes.

"Tout va mal en ce moment, écrit le pilote indien, actuel 11e du classement des pilotes, sur Twitter. L'appui-tête s'est détaché alors que je menais la course. C'est difficile à avaler. Mais demain est un nouveau jour et nous nous battrons". Ce dimanche, il s'élancera en 10e position du Grand Prix, alors que la pole position est revenue au Britannique Oliver Bearman (Prema Racing).