F1 (GP de Belgique): une pénalité pour Max Verstappen sur la grille de départ

D'après la presse néerlandaise, Max Verstappen écopera d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ dimanche lors du Grand Prix de Belgique. Le pilote Red Bull est sanctionné pour un changement de boîte de vitesses.

Max Verstappen ne s'élancera pas en première position ce dimanche pour le Grand Prix de Belgique. Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, le pilote néerlandais a écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ. L'écurie Red Bull a mis une nouvelle boîte de vitesses, la cinquième de la saison, sur la monoplace du double champion du monde.

Solide leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen a signé dimanche dernier, sa septième victoire de rang à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. Le Néerlandais domine outrageusement la saison avec déjà neuf succès en onze courses disputées.

Au classement général, Max Verstappen compte 110 points d'avance sur son dauphin et coéquipier Sergio Perez, seul autre pilote à s'être imposé cette saison (en Arabie saoudite puis en Azerbaïdjan). Ce week-end, les pilotes effectueront également une course sprint ce samedi. Cette fois, Verstappen pourra prétendre à la pole.

Verstappen pas inquiet pour la sécurité en cas de pluie

Ces deux dernières années, Max Verstappen avait triomphé lors du Grand Prix de Belgique. Cette fois, le week-end s'annonce pluvieux et la sécurité sera au centre de l'attention, près d'un mois après le décès sur ce même circuit du Néerlandais Dilano van 't Hoff.

En conférence de presse ce jeudi, Max Verstappen n'a pas voulu se montrer inquiet quant à la sécurité des pilotes en Belgique: "Des accidents peuvent survenir sur n’importe quelle piste, surtout lorsqu’il pleut malheureusement. Eau Rouge [le Raidillon, ndlr] est bien sûr un virage assez dangereux, mais il y a aussi des virages dangereux sur d’autres circuits et dans des conditions humides, les risques sont plus grands, a assuré le pilote Red Bull. Je pense que la direction de course a suffisamment confiance pour décider si le pilotage est sûr ou non."