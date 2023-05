Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP de Miami ?

Cinquième manche de la saison 2023 ce week-end. Pour ce nouveau week-end de course, les 20 pilotes retrouvent le circuit de Miami. Découvrons sans plus attendre comment suivre ce GP en direct.

Après 4 GP, c’est un match nul entre Sergio Perez et son coéquipier Max Verstappen.

Vainqueur des GP de Bahreïn et d’Australie, Max Verstappen est en tête du classement avec un bilan de 93 points. De son côté, Sergio Perez a remporté les deux autres GP de la saison, en Arabie Saoudite lors de la deuxième manche et lors du GP d’Azerbaïdjan le week-end dernier. Après 4 courses, le pilote mexicain comptabilise 87 unités, soit 6 de moins que Verstappen. Derrière les deux monoplaces Red Bull, l'écart est déjà conséquent. Alors qu’il était monté sur le podium lors des 3 premières courses, systématiquement à la troisième place, Fernando Alonso a dû se contenter de la médaille en chocolat lors du GP d’Azerbaïdjan. Quatrième, le pilote Aston Martin a été devancé par Charles Leclerc, pourtant parti en pole position. Au classement des pilotes, l’espagnol conserve sa troisième place avec 60 unités. Si la saison ne fait que commencer, elle pourrait ressembler à un cavalier seul des deux pilotes Red Bull. Au classement des constructeurs, la marque autrichienne est aussi largement en tête avec 93 points d’avance sur Aston Martin et 104 points de marge par rapport à Mercedes. Voyons maintenant comment suivre le GP de Miami.

GP de Miami : à quelle heure ?

Ce GP de Miami est à suivre ce dimanche dès 21 heures 30 sur les antennes de CANAL+. Pour ne rien manquer du début de course, on vous conseille d’opter pour un abonnement à une offre CANAL+. Et pourquoi pas l’abonnement CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des diffusions du groupe CANAL+ en plus des chaînes de beIN SPORTS ou d’Eurosport. Cet abonnement est proposé pour un prix de 34.99 euros par mois avec une période d’engagement de 24 mois.

