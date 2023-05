Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP de Monaco ?

Ce week-end, la F1 revient sur la côte d’Azur. Pour la sixième manche de la saison, les 20 pilotes retrouvent le circuit urbain de Monaco. Découvrons maintenant comment ne rien manquer de cette course.

Après l’annulation du GP d’Emilie-Romagne pour raisons météorologiques, la F1 fait son retour pour le GP de Monaco, l’un des plus attendus de la saison.

Au classement, Max Verstappen est en tête du championnat avec 119 points. Le pilote hollandais devance son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez qui compte 105 unités. Très dominatrices sur ce début de saison, les Red Bull sont systématiquement montées sur le podium, à une exception près, le GP d’Australie, au cours duquel Sergio Perez n’a terminé qu’à la cinquième position. Si l’avantage comptable est du côté de Verstappen, « Super Max » est aussi celui qui a remporté le plus de GP cette saison avec 3 victoires. Là encore, il devance Perez et ses deux succès en Azerbaïdjan et en Arabie Saoudite. Pour ce nouvel acte, les deux pilotes Red Bull devraient à nouveau se disputer la victoire. A moins que Ferrari, Aston Martin ou encore Mercedes ne réussissent à contester l’hégémonie de l’écurie autrichienne. Au classement des constructeurs, Red Bull domine largement les débats avec 224 points, soit plus du double que son premier poursuivant Aston Martin qui compte 102 points au compteur. Découvrons maintenant comment suivre ce GP en direct.

GP de Formule 1 de Monaco : à quelle heure ?

Ce GP de Monaco est à suivre ce dimanche dès 15 heures sur les antennes de CANAL+. Pour être sûr d’arriver à l’heure pour l’extinction des feux et suivre les commentaires éclairés de Julien Fébreau, plusieurs offres sont appropriées. C’est par exemple le cas de l’offre CANAL+ Sport, accessible dès 34,99 euros par mois via l’engagement de durée de 24 mois. En optant pour cette offre, vous pourrez accéder à l’intégralité des chaînes CANAL+ mais aussi à beIN SPORTS ou encore Eurosport.

