Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix de Bahreïn ?

La nouvelle saison de Formule 1TM débute ce week-end ! Les essais hivernaux sont terminés, et les pilotes sont prêts à se défier sur le tracé du GP de Bahreïn. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Grand Prix de Bahreïn !

Vous pouvez regarder le Grand Prix de Bahreïn ce dimanche 5 mars à 16 heures sur la chaîne CANAL+. Pendant trois jours, les écuries ont pu tester leurs nouvelles monoplaces lors des essais de pré-saison, qui se sont déroulés sur la piste de Sakhir. Sergio Perez a signé le meilleur temps avec des pneus C4, en 1, 30. 305. Le Mexicain était suivi de près par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Le constructeur Mercedes a pu résoudre certains problèmes techniques, et présente désormais une W14 plus stable. Le septuple champion du monde a donc l’occasion de remporter une nouvelle couronne, et ainsi devenir le pilote le plus titré de Formule 1TM. Toutefois, avant de soulever le trophée final, Lewis Hamilton va devoir affronter 9 autres écuries, lors de 24 courses. D’autre part, l’année est marquée par de nombreux changements au sein des équipes. En effet, Fernando Alonso a rejoint Aston Martin, Nico Hülkenberg reprend du service avec Haas, et Nyck de Vries devient titulaire chez Alpha Tauri. Enfin, du côté d’Alpine, le constructeur tricolore a sélectionné deux pilotes français : Esteban Ocon et Pierre Gasly. Exigeant, polyvalent et rapide, le circuit de Bahreïn va mettre à rude épreuve les pilotes et les Formules 1. Voici comment assister au GP de Bahreïn, en direct ce dimanche après-midi !

Grand Prix de Bahreïn en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Grand Prix de Bahreïn est diffusé ce dimanche 5 mars à 16 heures, sur la chaîne CANAL+. Les experts de la chaîne vous attendent dès 15 heures 01, pour l’émission consacrée à la Formule 1TM “La Grille”. Vous pouvez regarder l’intégralité des courses de Formule 1TM en direct via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34, 99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 45, 99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.

