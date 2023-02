Formule 1: Ford fera son grand retour en 2026 avec Red Bull

Absent en Formule 1 depuis 2004, le motoriste américain Ford fera son retour en F1 en 2026, a annoncé Formula One ce vendredi. Ford s’associera avec l’écurie autrichienne Red Bull.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines. C’est désormais officiel. Absent du paddock depuis 2004, le constructeur automobile Ford va faire son grand retour en tant que motoriste en Formule 1 en 2026, a annoncé vendredi le promoteur de la F1, Formula One.

Le géant Américain qui s'est retiré du championnat de F1 en 2004 s’associera avec l’écurie Red Bull. L'information de cette collaboration a été annoncée également ce vendredi. "Red Bull Powertrains et Ford s'associent pour développer un groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération qui fournira des moteurs aux équipes Oracle Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri (l'écurie petite soeur de Red Bull, ndlr)", jusqu'à "au moins" 2030, a écrit le constructeur dans un communiqué.

Le 3e plus grand motoriste de l'histoire en F1

Le début de l’histoire entre Ford et la F1 remonte aux années 60. Elle a été souvent couronnée de succès. Ce fut le cas avec Graham Hill et Lotus en 1968 mais aussi avec Michael Schumacher avec Benetton en 1994. Au total, Ford est impliqué dans dix titres de champion du monde des constructeurs et 13 titres de champion du monde des pilotes, ce qui en fait le troisième plus grand motoriste de l’histoire en F1. Ce retour de Ford après 19 ans d’absence est motivé par l’attrait croissant du public pour la Formule 1 mais aussi par la future réglementation des moteurs qui entrera en vigueur en 2026. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables.

Audi aussi de retour en 2026

"C'est excellent pour le sport et nous sommes ravis de les voir rejoindre les incroyables partenaires automobiles déjà engagés en Formule 1, a réagi dans un communiqué le patron de la F1, Stefano Domenicali. C'est une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le monde de la course et de l'automobile et ils voient l'énorme valeur que notre plateforme offre avec plus d'un demi-milliard de fans à travers le monde." L'arrivée de Ford coïncide avec celle d'un autre grand nom de l'automobile, l'Allemand Audi, qui s'associera à l'écurie Sauber en 2026.