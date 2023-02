Formule 1: l'ancien pilote français Jean-Pierre Jabouille est mort

Vainqueur de deux Grands Prix de Formule 1 en 1979 et 1980, le pilote français Jean-Pierre Jabouille est mort, jeudi, à l'âge de 80 ans.

L'ancien pilote automobile français Jean-Pierre Jabouille, artisan de la première victoire de Renault en Formule 1, est mort jeudi à l'âge de 80 ans, a-t-on appris auprès de sa famille qui n'a pas précisé les causes de son décès. Jabouille, 49 courses de F1 à son actif entre 1975 et 1981, avait remporté deux Grands Prix, en 1979 en France et l'année suivante en Autriche.

Son premier succès sur le circuit de Dijon-Prenois - le premier en F1 d'un moteur turbo-compressé, une technologie qui deviendra ensuite la norme -, Jabouille en a été l'artisan en piste mais aussi dans les ateliers. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, le natif de Paris le 1er octobre 1942 était partie intégrante de ce projet aux débuts laborieux. Le moteur cassait souvent dans des volutes de fumée blanche, ce qui a valu à sa monoplace le surnom railleur de "yellow tea pot" (théière jaune).

Jean-Pierre Jabouille au volant de sa Renault en 1979 © AFP

Une carrière stoppée à cause d'un accident

Le Français affiche en catégorie reine un palmarès des plus surprenants avec 37 abandons majoritairement dus à des problèmes techniques, six pole positions, trois arrivées dans les points seulement mais deux victoires. A Dijon en 1979, "je pensais uniquement à terminer la course, racontait-il à l'AFP en 2018. Je savais qu'on avait une chance si on arrivait au bout. C'était une grande fierté parce que c'est dur de gagner en F1. Un soulagement aussi parce que j'avais souvent été en tête et, à chaque fois, j'avais connu des problèmes de fiabilité."

Pour le "Grand blond", la course s'est arrêtée peu après. Au GP du Canada 1980, un bris de suspension a envoyé sa Renault dans le mur, lui cassant les deux jambes. L'accident a mis fin à sa carrière de pilote dans la catégorie reine du sport automobile. Quatre fois troisième des 24 Heures du Mans (en 1973, 1974, 1992 et 1993), il a par la suite été directeur technique chez Ligier, puis a pris la tête de Peugeot Sport avant de créer sa propre écurie d'endurance, Jabouille-Bouresche Racing.