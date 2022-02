Formule 1: ni amitié ni haine, Max Verstappen évoque ses liens avec Lewis Hamilton

Champion du monde de Formule 1 en 2021, Max Verstappen va d’ici quelques semaines défendre son titre durement gagné. Dans une interview auprès du Guardian, le pilote parle de sa rivalité avec Lewis Hamilton et des liens qu’il a avec le Britannique en dehors des courses.

Un régal sous tension jusqu'au bout. En 2021, la Formule 1 a été le théâtre d’une rivalité exceptionnelle entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Après un duel acharné, c’est finalement le Néerlandais qui a remporté le titre de champion du monde lors du fameux Grand Prix d’Abu Dhabi, après une fin de course houleuse.

Les essais de présaison à Barcelone approchant à grand pas (23 au 25 février), le pilote de 24 ans a livré une interview pour le Guardian, dans laquelle il parle du peu de communication qu’il a avec son rival britannique en dehors de la compétition: "Nous vivons nos propres vies et nous nous voyons déjà assez souvent pendant les courses."

Devancé à quelques secondes de la fin de la course, Hamilton s’est longtemps muré dans le silence. S’il ne peut imaginer la déception du pilote, Verstappen estime qu’il a un sacré lot de consolation avec les autres titres que le Britannique a remportés au fil des années: "Pour moi, c’est difficile de m’imaginer dans cette situation (…) Mais il suffit de regarder les sept titres qu’il a. Je ne pense pas que ce soit si mal, si?"

"Le championnat aurait dû être décidé bien plus tôt"

Peu après la course, Mercedes avait contesté la victoire finale de Verstappen. Malgré les menaces de voir son titre lui être enlevé, le pilote Red Bull confie ne jamais avoir eu de craintes à ce sujet, estimant avoir parfaitement mérité sa récompense: "Ça trainait en longueur. Toute la nuit, nous avons attendu et puis le résultat est sorti. J’ai fait une très bonne saison et je pense que je l’ai vraiment mérité."

Le Néerlandais est d’ailleurs convaincu que sans certains évènements, l’obtention de son titre aurait été acté bien avant le dernier Grand Prix de la saison: "J’ai également été très malchanceux. Les gens se souviennent toujours de la dernière course mais, si vous regarder l’ensemble de la saison, le championnat aurait dû être décidé bien plus tôt." L’édition 2022 s'annonce déjà dantesque.