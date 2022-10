Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix du Japon ?

Le Grand Prix du Japon de Formule 1 approche à grands pas, alors voici comment vous tenir prêt.

Ce dimanche 9 octobre à 7h aura lieu le Grand Prix du Japon sur Canal+. Vous pourrez ainsi suivre en direct la 18ème étape de la saison. Le championnat devrait voir la consécration de Max Verstappen qui a débuté sur ce même circuit en 2014 à l’âge de 17 ans. Après deux annulations consécutives en 2020 et 2021, vous retrouverez le circuit de Suzuka sur l’écran avec des compétiteurs mythiques.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Regardez le Grand Prix de Formule 1 avec l'offre Canal+ J'en profite

Si Max Verstappen gagne 8 points face à Charles Leclerc ou en vole 6 à Perez, il deviendra à coup sûr champion du monde des pilotes de F1 pour la deuxième fois de son histoire. Ce circuit est emblématique et comprend de nombreux virages et passages difficiles qui nécessitent une grande technique. Ne ratez pas ce rendez-vous palpitant pour connaître le grand vainqueur.

L'offre Canal+ vous permet de regarder le Grand Prix du Japon de Formule 1

Pour profiter du Grand Prix du Japon, rien de tel qu’un abonnement Canal +. Or, en ce moment, la chaîne vous propose une offre à 29,99 euros par mois pendant un an puis 40,99 euros par mois pour un abonnement de deux ans. Avec cette offre, vous accédez aux contenus de Canal+, de Bein Sports et de Netflix. 2 utilisateurs peuvent être connectés simultanément alors à vous de jouer. Et si vous possédez déjà un abonnement Netflix, vous pouvez récupérer vos préférences sans résilier votre compte et vous ne payez plus votre ancien abonnement. De plus, pour les moins de 26 ans, l’abonnement est à 20,49 euros par mois seulement. Pour vibrer au rythme des tournois de Formule 1, vous pouvez profiter de cette offre Canal+ qui vous fera économiser 11 euros chaque mois la première année. Vous avez un mois pour essayer cet abonnement et voir si cela vous convient.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Canal+ et voir le Grand Prix du Japon

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.