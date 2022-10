Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix du Mexique ?

Ce dimanche, les pilotes de Formule 1 s’affrontent sur la piste de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, au Mexique. C’est l’une des dernières courses de la saison et la compétition pour la seconde place fait rage. Dans ces lignes, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix du Mexique !

Assistez aux plus grandes compétitions sportives via l'offre d'abonnement CANAL+, NETFLIX et beIN SPORTS, avec engagement de 24 mois, au prix de 29, 99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 40, 99 euros par mois.

Ainsi, vous pouvez regarder la course de Formule 1, mais également des films du box-office, des documentaires, des reportages, et des séries originales. Cinéphiles ou amateurs de sport, vous retrouvez l’intégralité des programmes diffusés sur le support de votre choix. Dans ces lignes, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix du Mexique !

L’offre CANAL+ vous permet de regarder le Grand Prix du Mexique de Formule 1

La chaîne CANAL+ SPORT 360 diffuse en direct le Grand Prix du Mexique de Formule 1 ce dimanche 30 octobre à 21 heures. Cette année, Max Verstappen a dominé le classement avec 391 points, 13 victoires et 15 podiums. L’écurie Red Bull place également un second pilote sur le podium, Sergio Perez, troisième avec 265 points. Le Mexicain va défier à domicile Charles Leclerc et sa Ferrari. En effet, seuls deux points les séparent au classement et les deux pilotes vont tout faire pour obtenir la seconde place. D’autre part, les concurrents se retrouvent sur la piste de Mexico, à environ 2 200 mètres d’altitude. Le manque d’air entraîne de grandes contraintes mécaniques qui nécessitent une adaptation particulière. Quant au tracé, il favorise les courbes rapides, les virages lents et les longues lignes droites. Enfin, le circuit passe au milieu des gradins du stadium, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

