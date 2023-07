Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le GP de Belgique (Spa-Francorchamps)

Nouveau week-end de Formule 1 en perspective. Pour la onzième de la saison, les 20 pilotes retrouvent le circuit de Spa Francorchamps en Belgique. Ici, on vous dit tout pour suivre le GP en direct.

10 courses et 10 victoires pour Red Bull. Si la domination sans partage de l’écurie autrichienne est bien palpable, elle est surtout incarnée par un seul homme : Max Verstappen.

Au volant de sa Red Bull numéro 1, le pilote hollandais affiche les compteurs avec 8 victoires sur les 10 premières courses de la saison. Les deux autres courses ont quant à elles été remportées par son coéquipier Sergio Pérez, premier poursuivant du hollandais avec déjà 99 points de moins (255 points pour Verstappen contre 156 pour Perez). En grande forme en début de saison, Fernando Alonso marque le pas au volant de son Aston Martin. Soit l’exact opposé des McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri qui ont respectivement terminé à la deuxième et quatrième place lors du précédent GP sur le circuit de Silverstone. Au classement des pilotes, Fernando Alonso continue d’occuper la troisième place, désormais talonné par Lewis Hamilton qui possède 16 points de moins que son ancien coéquipier. Dans l'ordre du classement suivent Sainz, cinquième, devant Russell, Leclerc et Stroll. Sur Alpine, Esteban Ocon est dixième du classement des pilotes tandis que son coéquipier et compatriote Pierre Gasly s’affiche au douzième rang avec 16 points engrangés.

GP de Belgique : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Ce GP de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps est à suivre ce dimanche dès 15 heures sur les antennes de CANAL+.

