Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le GP de Hongrie ?

Race week en Formule 1. Pour la onzième course de la saison, les pilotes se retrouvent à Budapest pour le GP de Hongrie. Voyons ensemble comment suivre la course en direct.

Après un GP de Silverstone mouvementé, les 20 pilotes de la grille se retrouvent sur le circuit du Hungaroring de Budapest. Pour Red Bull, cette saison ressemble toujours à une promenade de santé.

Sur les 10 premières courses, l’écurie autrichienne a décroché la victoire à 10 reprises avec un bilan de 8 victoires pour Max Verstappen et 2 victoires pour Sergio Perez. Un bilan qui permet à Max Verstappen, double champion du monde en titre, de s’afficher en tête du classement des pilotes avec une avance confortable. Avant cette onzième course, le pilote batave comptabilise 255 points, soit 99 de plus que Sergio Perez, son premier poursuivant. Deuxième force du plateau en début de saison, l’Aston Martin de Fernando Alonso est un peu plus à la peine depuis quelques courses. Pour les fans de McLaren, ce GP sera aussi l’occasion de confirmer la bonne forme retrouvée à Silverstone avec la deuxième place de Lando Norris et la quatrième d’Oscar Piastri. Si McLaren pourrait terminer la saison en trombe, les Mercedes continuent aussi d’avancer dans le bon sens. A Silverstone, Lewis Hamilton a terminé à la deuxième place tandis que Russell finissait cinquième. Au classement des écuries, c’est évidemment Red Bull qui domine largement les autres écuries, à la lutte pour la deuxième place.

GP de Hongrie : à quelle heure voir le Grand Prix de Formule 1 ?

Ce GP de Hongrie sur le circuit du Hungaroring est à suivre ce dimanche à partir de 15 heures sur les antennes de CANAL+. Pour être sur d’arriver à l’heure pour l’extinction des feux, il faudra opter pour une offre CANAL+. Et pourquoi pas à l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des canaux du groupe en plus des chaînes de beIN SPORTS et d’Eurosport. Le tout, pour 34,99 euros par mois avec l’offre à 24 mois d’engagement.

