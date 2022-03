Formule 2: Pourchaire remporte la course principale à Bahreïn et prend la tête du championnat

Le Français Théo Pourchaire s'est imposé ce dimanche au terme de la course principale de Formule 2 à Bahreïn, et devient leader du championnat du monde. Deux autres Français se sont aussi illustrés en Formule 3.

Quel week-end pour les pilotes français à Bahreïn ! Le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix), favori pour le titre en Formule 2, a décroché sa première victoire lors de la manche d'ouverture de la saison sur le circuit de Sakhir, dimanche à Bahreïn.

Une promesse de titre ?

Deuxième sur la grille de la course principale du week-end, le pilote de la filière jeunes d'Alfa Romeo F1 a pris un moins bon départ mais profité des déboires de ses devanciers pour s'imposer et prendre la tête du championnat avec 25 points, soit un point d'avance sur son dauphin néo-zélandais Liam Lawson (Carlin).

Lors de la course sprint samedi, Pourchaire avait été contraint à l'abandon. Dimanche, c'est l'autre pilote tricolore, Clément Novalak (MP Motorsport), qui a abandonné, après avoir pris la 18e place du sprint. Le championnat se poursuit dès la semaine prochaine à Jeddah, en Arabie saoudite.

Deux autres victoires en F3

Deux autres Français se sont illustrés sur les circuits de Bahreïn ce week-end, en Formule 3. Isack Hadjar a gagné sa première épreuve en Formule 3 à l'occasion de la course sprint du Grand Prix de Bahreïn samedi. Pourtant le Parisien, qui faisait ses débuts dans la catégorie avec Hitech Grand Prix, était arrivé deuxième derrière Oliver Bearman (Prema Racing). Mais le Britannique a été pénalisé de cinq secondes pour ne pas avoir respecté les limites de piste à de trop nombreuses reprises. Le pilote junior Red Bull, parti à la 4e place, est remonté jusqu'à la deuxième position puis s'est rapproché du leader pour profiter de la pénalité de Bearman, qui prend donc la deuxième place.

Au petit matin ce dimanche, un autre Français scellait sa victoire en Formule 3 : Victor Martins (ART Grand Prix). Le jeune de 20 ans avait pourtant dû abandonner dans la course au sprint remporté dans par son compatriote. Il s'est finalement rattrapé dans la course principale et a démontré que ses ambitions de titre cette saison en F3 n'étaient pas irréalistes. Parti depuis la 3e place sur la grille, le Français a profité d'un restart au 4e tour pour dépasser Franco Colapinto et prendre la tête. Le podium de cette deuxième course de la saison est entièrement francophone, puisque le Monégasque Arthur Leclerc (Prema), le petit frère de Charles qui partira en pole du GP de F1 à 16h00, a remonté onze places depuis la grille pour finir derrière Martins.