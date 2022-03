Formule 1: Leclerc décroche la première pole de la saison à Bahreïn devant Verstappen

Charles Leclerc a confirmé les bonnes dispositions de l’écurie Ferrari en plaçant sa monoplace en pole position du Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison. Le champion en titre Max Verstappen est juste derrière. Lewis Hamilton est seulement cinquième.

Pas de bluff du côté de Mercedes, qui ne fait pas semblant cette année. Lewis Hamilton ne mentait pas lorsqu’il affirmait que sa voiture n’était pas en capacité de gagner "pour le moment". Même si cela reste à vérifier en course dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, pour la premier rendez-vous de la saison, c’est un duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc qui se dessine ce week-end. Le Monégasque s’est emparé de la pole position à l’issue des qualifications samedi, en 1'30"558.

Redevenue ambitieuse cette année, l’écurie Ferrari confirme ce que les tests hivernaux laissaient entrevoir, après avoir fait forte impression pendant l’hiver. Dominateurs lors de chacune des deux premières manches, en Q1 puis en Q2, Max Verstappen et Charles Leclerc se sont livrés un duel sans merci, le pilote de la Scuderia devançant son rival pour la pole pour seulement 123 millièmes. La deuxième ligne revient à leurs équipiers espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) et mexicain Sergio Pérez (Red Bull). Si les qualifications ont confirmé que Ferrari part en reconquête, un doute demeure concernant Mercedes.

Ricciardo n'a pas trouvé la solution

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a signé le cinquième temps des qualifications, tandis que Russell est neuvième. Premier Français sur la grille demain, Pierre Gasly s’élancera depuis la dixième position, devant son compatriote Esteban Ocon, 11e, qui a échoué aux portes de la Q3: "Ce n’est pas une mauvaise qualif, on a même fait un bon step en Q2. On échoue à pas grand-chose", retenait le pilote Alpine sur Canal+. Déception en revanche pour Daniel Ricciardo chez McLaren. Pour rappel, ce dernier a manqué les essais préparatoires pour cause de covid.

"C’est clairement une part de la réponse, reconnaissait, un peu dépité, le pilote austalien. J’avais une bonne confiance en la voiture mais j’ai réalisé hier que les conditions étaient très différentes ici. J’espérais trouver une solution mais j’ai manqué de temps de roulage. Le peloton semble très serré et dès que vous perdez quelques dixièmes, ce n’est plus suffisant."