GP d’Abu Dhabi: le dernier tour historique qui a offert le titre à Verstappen

Le Néerlandais Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde de F1 en dépassant son rival britannique Lewis Hamilton dans le dernier tour pour gagner l'ultime Grand Prix de la saison à Abu Dhabi ce dimanche.

Bien placé dans les échappements de la Mercedes, après avoir jaugé Lewis Hamilton, Max Verstappen avait à l’esprit une stratégie pour porter l’estocade, et il l’a suivie le plan à la lettre, passant à l’intérieur du virage 5 pour prendre la tête à un tour de l’arrivée. Hamilton pensait, comme la plupart des observateurs, qu’il pourrait reprendre son bien avec en tirant avantage du DRS, mais là encore, Verstappen a gardé l’intérieur, s'adjugeant le titre de façon spectaculaire. Comme un hommage à son tempérament d'attaquant. La consécration d'un prodige qui repousse sans cesse les limites.

Un exploit inouï

L’apparition de la Safety Car sur la piste a complètement rebattu les cartes, et Lewis Hamilton s’est vu contraint de défendre chèrement sa place de leader sur une poignée de kilomètres, face à un Verstappen revenu dans son sillage, lui qui ne parvenait plus depuis longtemps à soutenir le rythme de la Flèche d’Argent. Lewis Hamilton a d’abord cru s’en sortir lorsque les pilotes retardataires, calés entre Verstappen et Hamilton, n’ont pas été autorisés à doubler la voiture de sécurité. Mais la FIA a fini par changer sa décision, nous offrant le fameux épilogue spectaculaire que cette saison méritait.

