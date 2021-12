F1: Hamilton-Verstappen, une année de bagarres sur la piste

A l'image d'un dernier Grand Prix fort en émotions et riche en rebondissements, Lewis Hamilton et Max Verstappen - sacré ce dimanche champion du monde pour la première fois de sa carrière - ont livré un duel d'une rare intensité tout au long de la saison.

Ce dernier Grand Prix de la saison fut l’épilogue extroardinaire que méritait ce passionnant mano a mano entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Deux pilotes dont les caractères sont aux antipodes mais qui partagent une détermination sans faille. Pour l’un comme pour l’autre, il n’a jamais été question de céder dans cette guerre psychologique qui s’est rapidement installée, avec des accrochages dès les premiers rendez-vous de la saison. Jusqu’au bout, ils se seront livrés un duel sans merci. Retour sur les points chauds d’une lutte mémorable pour le titre.

La réponse fracassante de Verstappen

Pas de round d’observation dans le combat dantesque que vont se livrer Lewis Hamilton et Max Verstappen tout au long de la saison. Confirmation dès le premier Grand Prix de la saison, à Sakhir (Bahreïn). Les prémices d’un duel entrevus lors des essais de pré-saison se retranscrivent sur la piste. Dominateur lors des qualifications, Max Verstappen n’est pas parvenu à concrétiser la domination exercée tout au long du week-end. Verstappen doit laisser la tête et la victoire à Hamilton après l’avoir dépassé hors des limites.

De quoi échauder le Néerlandais, qui riposte à Imola (Italie), et démontre pour la première fois qu’il est un candidat évident au titre cette saison. Parti en pole position mais doublé au premier virage par Verstappen, le leader du championnat subit la loi du Néerlandais, méthodique et froid dans sa gestion de la course. Chanceux, aussi. Qu’importe puisqu’il tient sa revanche. Le pilote tout feu tout flamme n’est plus, il a fait mûrir son style de pilotage, moins centré sur sa personne, égoïste. Le décor est planté.

Hamilton dos au mur dans son antre de Silverstone

C’est peu dire que Lewis Hamilton n’arrive pas dans les meilleures dispositions à Silverstone. Le septuple champion du monde de Formule 1 accuse un retard conséquent, 32 points de retard sur son rival néerlandais après les neuf premières manches. Meilleur chrono des qualifications, il doit pourtant laisser la pole à Verstappen, vainqueur de la première course sprint qualificative de l'histoire de la F1 le samedi.

Au pied du mur, Hamilton doit réagir. En course, l'empoignade entre les deux pilotes s’achève dans un mur de pneus pour Max Verstappen, après un virage où la Mercedes est passée à l'intérieur. Lewis Hamilton arrache la victoire en doublant Charles Leclerc à deux tours de l’arrivée, s’imposant pour la 99e fois de sa carrière. Un succès auquel Verstappen assiste, furieux, depuis l’hôpital.

Verstappen en impose dans la ferveur de Zandvoort

Dans un contexte qui lui est favorable, Max Verstappen répond aux attentes de son public, venu en masse garnir les tribunes. 70.000 spectateurs envahissent les gradins. Porté par la fameuse "armée orange", Max Verstappen réalise un carton plein avec la pole position, la victoire en course, et la place de leader récupérée avec trois points d’avance au détriment de Lewis Hamilton, au terme de la treizième manche.

Un triptyque réalisé devant une foule en délire. L’émotion est à son comble pour le pilote Red Bull: "Les attentes étaient très grandes, on avait de grandes ambitions en arrivant ici, mais ce n’est jamais facile de concrétiser tout cela. Je suis tellement heureux de gagner ici, de prendre la tête du Championnat du monde, c’est une journée fantastique, inoubliable", savoure Verstappen. Il ne le sait pas encore, mais le Néerlandais n'est pas au bout de ses surprises.

La folle remontée d’Hamilton

Sonné, Lewis Hamilton vacille sur le ring, mais il se relève, et ne rompt pas sous les coups. Mieux, tel un puncheur loin d’être KO, Lewis Hamilton inflige un terrible crochet à son adversaire à Sao Paulo, en s’imposant à la régulière. Et il récidive au Qatar pour entretenir l’espoir d’un huitième titre. La loi des séries profite une nouvelle fois à Lewis Hamilton dans le chaos de Jeddah. La folie furieuse s'empare du championnat.

La bagarre entre les deux protagonistes pour le titre est déjà lancée lorsque deux crashs provoquent autant de nouveaux départs arrêtés lors de cette course mémorable. Contraint de laisser la place pour avoir dépassé les limites sur un dépassement à haut risque, Verstappen cède sa place. Il ralentit, mais son rival britannique, surpris, lui rentre dans le train arrière lors du 37e tour. Hamilton double finalement Verstappen et récupère même le point bonus du meilleur tour. L’égalité est alors parfaite entre les deux hommes, le titre se décidera à l’issue de la dernière course de la saison pour la trentième fois depuis la création du championnat.

Un épilogue de légende

Max Verstappen a écrit une page de légende dans l’histoire de la Formule 1, au terme d’une course complètement dingue. Comment pouvait-il en être autrement ? Verstappen et Hamilton avaient 58 tours pour se départager, et jusqu’au bout la bataille a fait rage. Le départ de course, propice aux contacts et aux dépassements, a encore été le théâtre de rebondissements en série. Le pari des gommes tendres n’a pas porté ses fruits pour Verstappen, et Hamilton, qu’on pensait en danger à l’extinction des feux, est celui qui a le mieux décollé.

Après avoir vu le Britannique virer en tête au premier virage, Verstappen a pris l’aspiration de son rival pour plonger à l'intérieur du virage 5, poussant Hamilton à sortir au large. Le septuple champion du monde est revenu en piste devant le Néerlandais après avoir coupé la chicane, provoquant l’ire de Verstappen.

Ce dernier tentait, en vain, de réclamer à ce qu’on lui rende la position. Ce qu’il n’a pas obtenu. La Mercedes est pourtant ressortie avec une grande avance sur Verstappen. Le pilote britannique n’a d’ailleurs pas tardé à capitaliser sur ce fait de course pour prendre le large en tête. Verstappen n’est jamais parvenu à suivre le rythme.

Mais le Néerlandais avait d’autres arguments, avec une stratégie d’arrêt mise en œuvre avec le soutien de son coéquipier, Sergio Pérez, lequel a bataillé avec Hamilton pour permettre à Verstappen de recoller sur ce duo de tête. La vitesse pour Mercedes, les coups stratégiques pour Red Bull pour essayer de survivre tant bien que mal.

Une fois débarrassé de Pérez, Hamilton a creusé l’écart sur Verstappen, et filait vers le titre de champion du monde sans trembler davantage, pensait-on. C’était sans compter sur un dernier crash qui annonçait l’arrivée de la Safety Car, un incroyable fait de course qui a remis tout le monde sous tension.

Un dernier tour a alors été offert aux deux pilotes pour se départager, un scénario que personne n’avait osé imaginer. Après s’être observés, côte à côte, Hamilton et Verstappen ont lancé la grande explication. Piégé à l’intérieur du virage 5, Hamilton a voulu profiter du DRS dans la ligne droite opposée, mais Verstappen est parvenu à garder l’intérieur, devenant champion du monde pour la première fois de son histoire.