GP d'Arabie saoudite en direct: enquête contre Hamilton avant les qualifications

► ...il finit 1er avec le meilleur tour, et que Hamilton termine 6e ou plus bas.

► ...il finit 1er sans le meilleur tour, et que Hamilton termine 7e ou plus bas.

► ...il finit 2e avec le meilleur tour, et que Hamilton termine 10e ou plus bas.

► ...il finit 2e sans le meilleur tour, et que Hamilton termine 11e ou plus bas.

Pour rappel, Verstappen compte aujourd'hui 351,5 points, Hamilton en a 343,5.