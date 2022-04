GP d’Australie: "C’est inacceptable", le coup de pression de Verstappen à Red Bull après son abandon

Vexé d’avoir été contraint à l’abandon pour la deuxième fois en trois courses, dimanche lors du Grand Prix d’Australie, le champion du monde néerlandais Max Verstappen a mis en garde son écurie sur les défaillances de sa Red Bull.

Le champion du monde encore au tapis. Comme lors de l’ouverture de la saison de F1 à Bahreïn, Max Verstappen n’a pas terminé le Grand Prix d'Australie ce dimanche. Sur le circuit de Melbourne où il s’élançait en 2eme position aux côtés de Charles Leclerc, le Néerlandais a dû abandonner au 39e tour. Alors deuxième derrière son rival monégasque, le moteur sa Red Bull a soudainement été coupé net, obligeant Verstappen à jeter l’éponge. Comment expliquer ce problème mécanique qui a même provoqué quelques flammes dans son moteur, rapidement éteintes? "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, a répondu l’intéressé au micro de Canal+. J’ai dû arrêter la voiture. On va enquêter sur ce qui s’est passé."

"C’est à l’équipe faire évoluer les choses"

A l’incompréhension de Verstappen, il faut ajouter la colère froide. "Bien sûr, c’est inacceptable quand on veut se battre pour le championnat. Ça ne peut pas marcher comme ça", a enchaîné le Néerlandais, désormais devancé par cinq pilotes au championnat du monde.

"C’est à l’équipe faire évoluer les choses"

Interrogé sur l’écart de 46 points qui le sépare du leader Charles Leclerc, vainqueur souverain à Melbourne, le Batave tape du poing sur la table et met un gros coup de pression sur Red Bull : "Je n’accepte pas la situation, il faut qu’on travaille. 46 points, c’est un énorme écart. Il nous faut une voiture plus rapide que la leur mais on ne l’a pas pour l’instant. Ça va être compliqué. C’est comme ça. Je ne peux pas changer à la situation. C’est à l’équipe faire évoluer les choses. Nous devons terminer les courses." Une réaction est attendue le 24 avril lors du Grand Prix d’Emilie Romagne.