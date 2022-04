GP d'Australie: l'accrochage improbable entre Stroll et Latifi en qualifs

Les qualifications du Grand Prix d'Australie de Formule 1 ce samedi ont été interrompues par un un accrochage entre les monoplaces des Canadiens Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams) en Q1.

Un accident incompréhensible. Ce samedi matin, lors des qualifications du Grand Prix d’Australie de Formule 1, Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams) se sont percutés en Q1. De quoi provoquer un drapeau rouge et entraîner beaucoup de questions: comment ont-ils fait pour partir au crash alors qu’ils n’étaient pas dans un tour lancé? Qui est le principal responsable? Les deux pilotes canadiens du plateau sont entrés en contact après le virage 5.

Latifi s’est visiblement rangé sur le côté pour laisser passer Stroll, qui a ralenti dans la ligne droite suivante avant de tourner le volant à l’arrivée de la Williams à sa hauteur. Au moment de cette grosse collision, il restait deux minutes au chronomètre de la session qui a repris une dizaine de minutes plus tard, une fois la piste nettoyée et les voitures dégagées. "Je ne comprends pas ce qu'il a fait. Il ne regardait pas dans ses rétroviseurs. La put*** de voiture est détruite", a fulminé Latifi dans sa radio.

Même colère du côté de son adversaire: "Qu'est-ce qu'il faisait put***? Il m'a juste tapé dedans!" "Il m'a laissé passer le virage avant et après, je regardais les voitures autour de moi, a ensuite expliqué Stroll au micro de Canal+. Il a essayé de redépasser, mais la piste tourne vraiment à droite. C'est un accident vraiment très bizarre. Le timing était juste terrible pour nous deux. Est-ce que c’était de l’intimidation? Non, ce n'est pas du tout ça. Quand la piste tourne à droite, ça prend la voiture à droite, et c'était exactement au moment où il a accéléré. Le timing était horrible."

Stroll sanctionné

"Je l’ai simplement laissé passer parce qu’on m’a dit qu’il était dans un tour lancé. Il a dû reculer pour une raison quelconque, je voulais revenir près de lui. Il n’y avait plus d’écart quand il a décidé de tourner. C’est très dommage. Il ne m’a pas vu. Il ne regardait pas", a répondu Latifi auprès de Sky Sports. Les commissaires de course, eux, ont tranché plus d'une heure après la pole position décrochée par Charles Leclerc (Ferrari) devant le champion du monde Max Verstappen (RedBull).

Stroll, déjà dernier, a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ de ce GP (départ dimanche 7h). "Latifi s'est écarté de la trajectoire vers la gauche et a ralenti à la sortie du virage 4 pour laisser passer des voitures, dont la dernière était Stroll. À la sortie du virage 5, Stroll semblait ne pas accélérer et se trouvait au milieu de la piste. Latifi a pris la décision d'accélérer et de dépasser Stroll sur la droite alors que ce dernier se dirigeait vers le bord droit de la piste, là où la piste s'incurve légèrement vers la droite au virage 6. Le contact s'est produit entre la roue avant droite de Stroll et la roue arrière gauche de Latifi, et les dommages qui en ont résulté ont mis les deux voitures hors de course", ont détaillé les commissaires de la FIA dans un communiqué.

"Les commissaires estiment que Stroll est le principal responsable de la collision en raison de son erreur de jugement sur la manœuvre de dépassement de Latifi", ont ajouté les stewards.