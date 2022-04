GP d'Australie: Leclerc s'impose sans rival, Verstappen abandonne encore

En tête de la course du départ à l’arrivée, le poleman monégasque Charles Leclerc a remporté sans trembler le Grand Prix d’Australie, dimanche à Melbourne. Auteur de sa 2e victoire en trois GP, le pilote Ferrari, solide leader du championnat du monde, a devancé Sergio Perez (Red Bull) et George Russell (Mercedes). Comme à Bahreïn, le champion du monde Max Verstappen a abandonné.

Impressionnant Charles Leclerc. Le pilote Ferrari, parti en pole position et dominateur de bout en bout, a remporté dimanche le Grand Prix d'Australie, confortant son avance au classement général des pilotes après cette 3e manche du championnat du monde de Formule 1. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), deuxième, et le Britannique George Russel (Mercedes) complètent le podium à l'issue d'une course marquée par l'abandon du champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) en raison d'un problème mécanique.

Parti 5e, Lewis Hamilton (Mercedes) a fait un bon départ et a rapidement pris la 3e place avant de perdre l'avantage sur Pérez qu'il avait doublé au début de la course. Le septuple champion du monde termine à la 4e place, derrière son coéquipier.

Déjà 34 points d'avance pour Leclerc au championnat du monde

Le Britannique Lando Norris (McLaren), l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren), le Français Esteban Ocon (Alpine), le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), l'autre Français de la catégorie Pierre Gasly (AlphaTauri) et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams), complètent le top 10.

Le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, deuxième au classement général des pilotes avant l'étape australienne, a lui connu un week-end à oublier : après une modeste 9e place arrachée en qualifications, le pilote a perdu le contrôle de sa monoplace, terminant sa course dans les graviers. Il n'est pas reparti.

Outre l'Espagnol, Sebastian Vettel, revenu en compétition avec avoir manqué les deux premières manches à cause du Covid, a également été contraint à abandonner après avoir tapé un mur. Au championnat, Charles Leclerc compte désormais 71 points et devance George Russell (37), Carlos Sainz (33), Sergio Pérez (30), Verstappen tombant à la 6e place avec 25 points derrière Lewis Hamilton (28).