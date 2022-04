GP d'Émilie-Romagne en direct: Verstappen toujours en tête, Leclerc part à la chasse

Bienvenue sur ce live commenté pour suivre le quatrième Grand Prix de la saison sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie. L'occasion de voir un superbe duel entre Max Verstappen, le champion du monde en titre, et Charles Leclerc, déjà vainqueur de deux courses cette saison, dont la dernière en Australie. Le départ de la course est prévu à 15 heures.