GP d'Emilie-Romagne: Verstappen remporte la course sprint et partira en tête à Imola

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint qualificative samedi et partira en tête du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1 dimanche sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie.

D'un extrême à l'autre de la course sprint, Max Verstappen a perdu puis récupéré sa première place sur la grille. Le champion du monde en titre confirme ainsi sa première place décrochée lors des qualifications et partira en tête dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Emilie-Romagne, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

L'actuel leader du championnat l'accompagnera en première ligne sur la grille de départ du Grand Prix. Alors qu'il semblait avoir pris un avantage décisif à mesure que l'on s'approchait de l'issue de cette course, le pilote monégasque a vu ses pneumatiques se décomposer à une vitesse folle.

Leclerc cerné par Red Bull

De plus de deux secondes, son avance a fondu pour descendre sous la demi-seconde. A portée de DRS, Charles Leclerc n'a pu résister à la vitesse de pointe de la monoplace Red Bull au 20e tour sur 21. Conformément aux nouvelles mesures en vigueur concernant la course sprint, Max Verstappen marque en plus huit points au championnatdu monde des pilotes, contre sept pour son rival, grâce à ce succès.

"Mon départ n'était pas très bon. J'ai mis du temps à mettre de la pression sur le leader mais je pense qu'on était meilleurs sur les pneus en fin de course. J'ai pu utiliser le DRS et ça a été une belle bataille au virage 2", a réagi Max Verstappen.

Parti septième sur la grille ce samedi, Carlos Sainz n'a pas connu la même mésaventure que son coéquipier Charles Leclerc au niveau des gommes. Le pilote Ferrari partira quatrième, sur la même ligne que Sergio Pérez (3e). Deux McLaren suivent au classement, devant Valterri Bottas (Alfa Romeo) et Kevin Magnussen (Haas), les derniers à marquer des points dans le Top 10.

Verstappen gagne une place au classement

Après la journée pluvieuse de vendredi, c'est sur une piste sèche que les pilotes ont disputé cette première course sprint de la saison, neutralisée dès le premier tour après un accrochage entre le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

Si le premier est repassé par les stands pour réparer sa monoplace, le deuxième a été contraint d'abandonner. Gasly, partira de la 17e place dimanche, derrière l'autre Français, Esteban Ocon (Alpine) 16e.

Au classement des pilotes, Verstappen, 6e avant ce sprint, remonte à la 5e place, avec 33 points, devant Lewis Hamilton (28), très loin des points samedi. Leclerc (78 points) garde son rang et devance désormais son coéquipier espagnol Carlos Sainz Jr (38), George Russell (37) et Sergio Pérez (36).