GP d’Emilie Romagne: Verstappen en tête pour la course sprint après une pluie de drapeaux rouges

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté les qualifications ce vendredi et partira en pole position lors des qualifs sprint samedi, à la veille du Grand Prix d’Emilie Romagne, quatrième manche du championnat du monde de F1, dimanche à Imola (15h). Sous la pluie, le champion du monde a profité des nombreux drapeaux rouges provoqués par la pluie pour devancer Charles Leclerc (Ferrari).

Le pilote néerlandais Max Verstappen s’est adjugé ce vendredi la pole des qualifs sprint, samedi (16h30) à la veille du Grand Prix d’Emilie Romagne. Pour la première fois de la saison, ce nouveau mode de qualification, expérimenté à trois reprises l’année dernière, a souri au champion du monde, qui devance Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris, ce dernier ayant provoqué une cinquième et ultime interrution à la fin de la Q3, sous la pluie et la piste humide du circuit Enzo-et-Dino Ferrari.

Ces qualifs ont en effet été marquées par quatre drapeaux rouges consécutifs à des incidents avec Alexander Albon (Q1), Carlos Sainz, victime d’une sortie de piste en Q2 au lendemain de sa prolongation chez Ferrari, Kevin Magnussen (Haas) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et donc Lando Norris en Q3.

Hamilton et les Français dans le dur

Déceptions pour les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, éliminés en Q1 avec les 17eme et 19eme temps : "Je ne sais pas ce qui s’est passé et pourquoi on n’a pas pu faire le dernier tour, a soupiré, déçu, le pilote Alpha Tauri sur Canal+. On n’est pas là où on veut." Pour Esteban Ocon, l’Alpine a sans doute été victime d’un "problème de boîte." "J’ai senti une odeur d’huile", a précisé le pilote normand. Pas de réussite non plus pour Lewis Hamilton, 13e temps de ces qualifications.

La qualif sprint (21 tours) déterminera la grille de départ du Grand Prix d’Emilie Romagne dimanche à Imola (départ à 15h). Samedi, la course d’environ 100 km (soit 30 minutes) se déroulera sans arrêt obligatoire aux stands. Si en 2021 le sprint rapportait des points aux trois premiers (3, 2 et 1), ce sont cette fois les huit premiers qui seront récompensés par davantage de points bonus au championnat. Celui qui finira premier le samedi aura huit points supplémentaires au compteur. Ensuite, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points seront distribués aux pilotes suivants. Un même pilote peut totaliser un maximum de 34 points lors d'un week-end format sprint: huit pour le sprint, 25 pour la victoire en Grand Prix et 1 pour le point bonus du meilleur tour en course.

Charles Leclerc, vainqueur des Grands Prix de Bahreïn et d’Australie, occupe la tête du championnat du monde avec 34 points d’avance sur le Britannique George Russell (Mercedes).