GP d'Émilie-Romagne: victoire sans suspense pour Verstappen, Leclerc se rate

Dans un Grand Prix plutôt calme, Max Verstappen (Red Bull) a signé sa deuxième victoire de la saison devant son coéquipier Sergio Perez et Lando Norris. Grosse désillusion pour Charles Leclerc (6e), coupable d'une grosse erreur en fin de course.

On s'attendait à une grosse bataille entre Max Verstappen et Charles Leclerc pour ce 4e Grand Prix de la saison à Imola. Il n'en a rien été, tant le Néerlandais a écrasé la concurrence dès le premier virage sur le circuit d'Imola, ce dimanche. Jamais inquiété, le champion du monde en titre a fait un cavalier seul sur les 63 tours de piste pour s'offrir le deuxième succès de la saison et égaler le nombre de victoires de Charles Leclerc.

Après sa victoire lors des qualifications sprint, le Néerlandais fait le plein de points, avec le meilleur tour de piste en prime. Avec 34 points glanés ce week-end lors du GP d'Émilie-Romagne, le champion du monde se rapproche de Charles Leclerc au classement des pilotes. "C'est toujours difficile d'obtenir un tel résultat. Aujourd'hui, on ne savait pas à quoi s'attendre avec la météo mais le doublé est mérité. Le départ a été important, il fallait juger les conditions et ne pas commettre d'erreurs. Tout a été bien géré", a souligné Verstappen à l'arrivée.

>> Revivez le GP d'Émilie-Romagne

Premier doublé pour Red Bull, l'erreur de Leclerc

Le pilote Ferrari n'a pas profité de l'engouement des tifosi de la Scuderia pour réaliser la passe de trois. Auteur d'un départ catastrophique, au même titre que son coéquipier Carlos Sainz, contraint d'abandonner au premier virage, le Monégasque a livré un long mano-à-mano avec Sergio Perez pour reprendre la deuxième place. Sans succès, puisque le Mexicain a utilisé la tactique parfaite pour contrôler le leader du classement des pilotes et sécuriser le premier doublé de Red Bull cette saison.

Dans un Grand Prix plutôt calme, Leclerc a tout perdu dans les dix derniers tours, en commettant une grosse erreur dans une chicane qui lui a fait perdre du temps et son aileron avant. Après un passage aux stands, il n'a pu entamer une folle remontée et se contente de la 6e place. Une mauvaise opération dans l'optique du classement des pilotes, même s'il conserve la tête avec 27 points d'avance sur Verstappen, son nouveau dauphin. Les pilotes ont désormais rendez-vous dans deux semaines à Miami pour la cinquième course de la saison.