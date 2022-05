GP d'Espagne: le coup parfait pour Verstappen, vainqueur et nouveau leader du championnat du monde

Parti deuxième derrière Charles Leclerc, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Espagne ce dimanche, alors que le Monégasque a dû abandonner. Le champion du monde fait coup double et reprend les commandes du classement des pilotes.

Le week-end barcelonais s'est déroulé à merveille pour Red Bull. Ce dimanche, Max Verstappen s'est imposé lors du GP d'Espagne pour la sixième manche de la saison, sa quatrième victoire en 2022. Le Néerlandais a profité de l'abandon de Charles Leclerc pour prendre les commandes du classement des pilotes, six points devant le Monégasque. " Mon DRS ne fonctionnait pas, c'était difficile. Un début difficile mais une belle fin. Je suis très heureux de gagner et aussi très heureux pour Checo. Un beau résultat pour l'équipe", a déclaré le pilote Red Bull à l'arrivée.

La poisse de Leclerc, du mieux pour Mercedes

Le pilote Ferrari était pourtant bien parti dans cet après-midi espagnole, mais tout a basculé vers le 27e tour, lorsqu'une panne mécanique a obligé Leclerc à abandonner, laissant le champ libre à son rival. Malgré une petite frayeur en début de course et un problème de DRS, le champion du monde a parfaitement géré la course, bien aidé par son coéquipier Sergio Perez, qui termine deuxième devant George Russell (Mercedes).

Toujours aussi régulier cette saison, le Britannique signe un nouveau top 5 devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, qui a réalisé une incroyable remontée après un mauvais départ. À l'issue du 6e Grand Prix de la saison, Max Verstappen (110) devance Charles Leclerc (104) au classement des pilotes. Le doublé des Red Bull permet à l'écurie de prendre la tête du classement des constructeurs (195) devant Ferrari (169). Les pilotes ont désormais rendez-vous à Monaco dimanche prochain, où Leclerc va tenter de briser la malédiction qui l'entoure chez lui, en Principauté, puisqu'il n'a jamais terminé une course, que ce soit en Formule 2 ou en Formule 1.