GP de France: nouvelle victoire pour Verstappen, un gros accroc pour Leclerc

Max Verstappen a profité d'une sortie de piste de Charles Leclerc pour signer sa 26e victoire en Formule 1, la septième cette saison. Le pilote Red Bull creuse l'écart au classement des pilotes sur le Monégasque.

Max Verstappen en costaud. Le champion du monde s'est imposé ce dimanche sur le circuit du Castellet pour la septième fois de la saison. Il profite de la mésaventure de Charles Leclerc pour creuser son avance au classement des pilotes (63 points), alors que les Mercedes se refont une santé en prenant les deux dernières places sur la boîte grâce à Lewis Hamilton et George Russell, qui a profité des derniers tours pour souffler la priorité à Sergio Perez. Du côté des Français, Esteban Ocon (Alpine) termine 8e et dans les points, et Pierre Gasly (Alpha Tauri) 12e.

Une catastrophe pour Charles Leclerc

Vainqueur en Autriche lors du Grand Prix précédent, le Monégasque était en bonne voie pour récidiver dans le sud-est français après avoir dominé les qualifications samedi. Très bien parti sur la ligne de départ, il menait la course sous la pression du Néerlandais. Mais dans la 18e boucle du circuit Paul Ricard au Castellet, Leclerc a perdu le contrôle de sa Ferrari, partant en tête à queue et finissant dans les pneumatiques de sécurité à faible vitesse.



Ses cris de frustration après cette sortie de piste ont rassuré sur son état de santé mais aussi illustré sa déception et celle de ses nombreux fans parmi les quelques 70.000 spectateurs présents dimanche au Castellet. "Il n'y a rien de spécial. C'est une erreur, je vais regarder pour être sûr. On fera les comptes en fin de saison, mais s'il manque 25-30 points, je pourrais en vouloir qu'à moi-même. Je ne mérite pas de gagner le championnat en faisant ça. Deux erreurs entre Imola et ici ça fait mal, mais je n'arrivais pas à faire la marche arrière", a expliqué le Monégasque au micro de Canal+ après son troisième abandon de la saison.

Une réaction sera forcément attendue dès la semaine prochaine en Hongrie, où Esteban Ocon avait triomphé l'année dernière.