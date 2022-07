GP de Grande-Bretagne: l'effrayant crash de Zhou, dont la monoplace retournée s'est écrasée dans les grillages

Le pilote chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a été victime d'un grave accident ce dimanche, juste après le départ du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne à Silverstone. Extrait de sa monoplace retournée, il serait heureusement conscient et "ok".

Un drapeau rouge, des voitures rentrées aux stands les unes après les autres et, sous les casques des pilotes, des visages pour le moins inquiets... Le monde de la F1 a eu très peur, ce dimanche à Silverstone, après le violent crash du Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo) au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Dès l'extinction des feux, la voiture de George Russell (8e sur la grille) a été touchée au niveau de la roue arrière gauche par celle de Pierre Gasly (11e). Le pilote britannique a alors perdu le contrôle de sa monoplace et s'en est allé percuter de plein fouet celle de Zhou (9e). L'Alfa Romeo du Chinois s'est immédiatement retournée, a glissé sur le "toit" et le halo pendant des dizaines et des dizaines de mètres... avant de décoller dans le bac à gravier, de passer par-dessus le mur de protection en pneumatiques, pour aller s'écraser à vive allure contre le grillage.

De longues minutes de flou

Si les organisateurs ont immédiatement stoppé la course, brandi le drapeau rouge et rappelé tous les autres pilotes aux stands, il a fallu de longues minutes avant d'obtenir de premières nouvelles rassurantes. Le temps de dégager la voiture de Zhou, d'en extraire le pilote - placé sur une civière - et de le conduire vers une ambulance.

L'organisation a d'abord fait savoir que le pilote chinois était conscient, avant que l'ingénieur de son équipier Valtteri Bottas n'indique à la radio qu'il était "ok" en donnant dans un second temps quelques précisions: "Il parle, et il n'a aucune fracture".

A noter qu'Alex Albon (Williams), lui aussi pris dans un crash au premier virage, a également été pris en charge au centre médical. Un nouveau départ a été fixé à 16h56, soit près d'une heure après l'interruption de la course.