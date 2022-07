GP de Grande-Bretagne: première pole en carrière pour Sainz après des qualifications spectaculaires

Sous la pluie, l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a décroché sa première pole position en Formule 1 samedi au terme des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant le leader du championnat, le Néerlandais Max Verstappen.

Il était temps… A 27 ans, Carlos Sainz a enfin décroché une pole position en F1. Il aura fallu attendre son 150e Grand Prix pour que l’Espagnol de chez Ferrari réalise une telle performance. Mais il ne l’a pas volée. A l’issue de qualifications très spectaculaires et pleines de rebondissements en raison de la pluie sur le circuit de Silverstone, Sainz a été le plus rapide en Q3. Pour la première fois de sa carrière, l’Espagnol s’élancera à la première place sur la grille de départ devant Max Verstappen (Red Bull) et son équipier Charles Leclerc.

L'étonnant 360 de Verstappen

"J’ai pas mal souffert avec les pneumatiques intermédiaires sur l’eau stagnante en piste, a-t-il commenté au micro de Canal+. C’était très facile de commettre une erreur, de perdre le train arrière. C’était aussi difficile de mettre les pneumatiques en température. Mais au final, il fallait tenir. Cette pole arrive un peu comme une surprise pour moi."

En quête d’une première victoire en F1, celui qui compte 11 podiums aura la pression dimanche devant tous les favoris, à commencer par Max Verstappen, deuxième à Silverstone après avoir réalisé un étonnant tête-à-queue, maîtrisé comme un as du volant. Déception en revanche pour les Français. Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) n’ont pas passé le cap de la Q2 et s’élanceront respectivement aux 15e et 11e places sur la grille de départ, dimanche à 16h.