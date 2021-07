GP de Grande-Bretagne: le mode d'emploi des nouvelles qualifications sprint

Le Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat du monde de F1 ce week-end, sera marqué par un nouveau format de qualifications. Voici ce qui attend les pilotes à partir de ce vendredi à Silverstone.

Il a toujours été difficile de faire bouger les lignes en F1. Mais pour la première fois depuis 71 ans, le mode de qualifications pour la grille de départ va changer à l’occasion du GP de Grande-Bretagne, ce week-end sur le circuit de Silverstone. L’objectif est de rendre la course plus attractive les vendredi et samedi.

Comment cela va se passer ?

Cette formule test se déroulera lors de trois temps forts en trois jours : qualification-sprint-Grand Prix. Avec le nouveau format, la bagarre débute donc dès vendredi. Après une séance d’essais libres, les pilotes entrent dans le vif du sujet avec les qualifications (19h). On reste sur les qualifs classiques en mode Q1, Q2 et Q3, sauf que les cinq trains de pneus, les plus tendres, sont les mêmes pour tous.

Cette séance détermine non pas la grille de départ du Grand Prix, mais celle du sprint du samedi. Entre-temps, les monoplaces sont sous parc fermé, ce qui signifie qu’elles ne peuvent plus faire l’objet de modifications, à quelques rares exceptions près (réglage de l’embrayage).

Le samedi, après une autre séance d’essais libres, place au sprint, la grande nouveauté de ce week-end. Il se déroulera à 19h dans le but de bénéficier d’une meilleure exposition médiatique. Il s’agit d’une course de 17 tours, soit environ 100km. Les pilotes ont droit à deux trains de pneumatiques et de s’arrêter aux stands.

Le classement de cette course déterminera la grille de départ du Grand Prix, son vainqueur étant, de fait, en pole position. Autre nouveauté, des points au championnat seront distribués aux trois premiers (3, 2 et 1 points). Pour le GP dimanche, rien ne change à part le fait que les pilotes sont libres d’utiliser les pneus de leur choix.

Les horaires du GP de Grande-Bretagne

Vendredi 16 juillet

Essais libres 1 : de 15h30 à 16h30

Qualifications : de 19h à 20h

Samedi 17 juillet

Essais libres 2 : de 13h à 14h

Qualifications sprint : de 17h30 à 18h

Dimanche 18 juillet

Le Grand Prix : départ à 16h

Ce format est-il définitif ?

Non. Il sera testé trois fois cette saison : à Silverstone ce week-end, à Monza en septembre et lors d'un 3e Grand Prix restant à confirmer (au Brésil si l'événement a lieu malgré la pandémie). Le concept offre un avant-goût de la F1 de demain. En cas de succès, il devrait être étendu. Mais même s’il est validé en 2022, il ne sera pas appliqué à chaque Grand Prix.

Qu’en pensent les pilotes ?

Si Ross Brawn, le directeur sportif de la Formule 1, promet "un week-end beaucoup plus complet avec trois jours d'intense compétition", certains pilotes ne sont pas très emballés par ce nouveau format, à commencer par le champion du monde Lewis Hamilton. Le Britannique, septuple champion du monde, ne place "pas particulièrement" de grands espoirs en cette nouveauté: "Ça va sans doute être une procession. Avec un peu de chance, il y aura des dépassements. Mais ce ne sera probablement pas très passionnant". Même réticences chez un autre champion du monde, Sebastian Vettel. "Je pense que c’est une mauvaise chose, juge le pilote Aston Martin. La pole est le meilleur temps au tour ou le meilleur temps en qualifications. Tout ça devient un peu perturbant." Pour Vettel, l’événement doit rester le dimanche. "Mais c’est une première, alors essayons", nuance-t-il en guise de conclusion.