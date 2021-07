F1: comment vont se dérouler les qualifications sprint inaugurées vendredi à Silverstone ?

Pour la première fois de l’histoire, la Formule 1 teste ce week-end à Silverstone un format inédit en 71 ans d'existence avec, samedi, une course sprint de 100 km qui précédera le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Fini les essais libres suivi de la traditionnelle séance de qualification, pour la première fois, vendredi on aura droit à une seule séance d’essais libres d’une heure le matin. L’après-midi on aura droit à une séance de qualification classique (Q1, Q2, Q3) qui définira la grille de départ pour la course sprint.

Le samedi matin, on aura 60 lin d’essais libres suivi de la fameuse course de 100 km l’après-midi. Le résultat de la course définira la grille de départ du Grand Prix de dimanche. Le vainqueur remportera 3 points, les seconds deux points et le troisième 1 point.

Le directeur sportif de la F1, Ross Brawn, explique que ce système de qualification promet "week-end beaucoup plus complet avec trois jours d'intense compétition, sans perdre l'intégrité ni la méritocratie."

Lewis Hamilton n’est pas convaincu par ce système

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, ne place "pas particulièrement" de grands espoirs en cette nouveauté: "Ça va sans doute être une procession. Avec un peu de chance, il y aura des dépassements. Mais ce ne sera probablement pas très passionnant".



Cette saison, 23 Grand Prix sont au programme soit le plus grand totale de l’histoire de ce sport. Le pilote Red Bull, Max Verstappen est en tête du championnat avec 32 points d’avance sur le champion en titre Lewis Hamilton.

Un nouveau design pour les monoplaces

De nouvelles règles entreront en vigueur lors de la saison 2022. Les monoplaces changeront également de design. Sur ses réseaux sociaux, la Formule 1 dévoile ce nouveau modèle.