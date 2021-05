GP de Monaco: Schumacher renonce aux qualifs après un gros crash

La dernière séance des essais libres du Grand Prix de Monaco a été marquée par plusieurs accidents, dont celui de Mick Schumacher au volant de sa Haas. Une monoplace très endommagée qui contraint le pilote allemand à renoncer aux qualifications prévues ce samedi à 15h.

Si le Grand Prix de Monaco ressemble aux essais libres de samedi matin, on ne va pas s'ennuyer une seule seconde dimanche en Principauté. Car l'ultime séance des essais libres avant les qualifications à 15h a été très animée. Et pas de tout repos pour les mécaniciens des écuries Williams et surtout Haas. Après que Nichilas Latifi a percuté par deux fois les rails de sécurité dans le virage de la Piscine, ce fut au tour de l'Allemand de partir à la faute. A chaque fois, le drapeau rouge a été sorti, preuve de l'importance des dégats.

A deux minutes de la fin, Mick Schumacher a crashé sa monoplace dans le secteur du Casino. L'Allemand, fils de la légende Michael Schumacher, découvre cette saison la F1 et ses débuts à Monaco sont décidément compliqués. C'est son deuxième accident du week-end. Le pilote va bien mais la voiture ne pourra pas être réparée à temps avant les qualifications, à 15h. Haas a annoncé que son pilote ne pourra pas y participer en raison des dégâts occasionnés sur le chassis.

Verstappen le plus rapide

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco, 5e manche du championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Monaco (3,337 km) à Monte-Carlo. Le rival de Lewis Hamilton s'est mis dans les meilleures conditions avec un tour effectué en 1'11''294. Il devance les Ferrari de Carlos Sainz (+47/1000e) et de Charles Leclerc (+258/1000e).

La F1 est de retour à Monaco, après l'annulation du GP l'an passé en raison de la pandémie de Covid-19. Avec un maximum de 7.500 spectateurs, soit 40% des places en tribunes, c'est le premier GP de la saison avec autant de public.