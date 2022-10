GP des Etats-Unis: Sainz en pole à Austin, Leclerc pénalisé, l'hommage de Verstappen au défunt fondateur de Red Bull

La Ferrari de Carlos Sainz a signé le meilleur temps des qualifications et partira en pole pour le Grand Prix de F1 des Etats-Unis ce dimanche. Son coéquipier Charles Leclerc a signé le deuxième chrono mais a été pénalisé pour son changement de moteur.

Carlos Sainz Jr (Ferrari) a signé la pole position du Grand Prix des Etats-Unis, la troisième de sa carrière en Formule 1, et partira en tête de la grille dimanche au circuit des Amériques.

L'Espagnol a devancé son coéquipier Charles Leclerc, mais le Monégasque, pénalisé pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé, s'élancera dix rangs plus bas à la 12e place. Du coup, c'est le double champion du monde Max Verstappen (Red Bull), auteur du troisième chrono, qui partira en première ligne juste derrière Sainz.

L'hommage de Verstappen à Mateschitz

Moins d'une heure avant que la pole position ne soit décidée, Red Bull annonçait le décès de son fondateur Dietrich Mateschitz, à l'âge de 78 ans. "Cela a été une nouvelle très difficile pour tout le monde, a confié Max Verstappen sur la piste. Il a été fondamental pour Red Bull, pour le sport mais aussi pour moi, il a beaucoup fait pour moi, pour ma carrière et ma vie en générale. C'est une journée très difficile. Il y a une course à disputer demain et on va essayer de le rendre fier."