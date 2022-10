F1: la raison pour laquelle Brad Pitt était dans le paddock à Austin

L’acteur américain Brad Pitt est présent depuis vendredi sur le circuit des Amériques à Austin. En marge du Grand Prix des Etats-Unis, le héros de Seven prépare un film sur la Formule 1.

"C’est une star!" Non cette phrase n’est pas de Charles Leclerc à propos de Brad Pitt mais bien l’inverse, c'est-à-dire de l’acteur américain à propos du pilote Ferrari. Interrogée vendredi par Canal+ dans le paddock du circuit des Amériques, la star d'Hollywood vient juste de terminer un petit tour en Ferrari (mais pas la monoplace) aux côtés du Monégasque. Sensations fortes garanties. "C’était génial", s’exclame-t-il. "Il était très calme", note de son côté Charles Leclerc.

Evidemment, Brad Pitt ne s'est pas rendu sur le circuit texan uniquement pour les montées d'adrénalines. Et sa présence n'est vraiment pas passée inaperçue à Austin, théâtre du Grand Prix des Etats-Unis dimanche (21h). Elle était aussi intéressée.

Le comédien de 58 ans prépare un film sur la Formule 1 co-produit par un certain Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes est d'ailleurs très impliqué dans le projet comme consultant. Il se murmure même qu'il pourrait jouer dans le long métrage.

Brad Pitt jouera un pilote vétéran qui sort de sa retraite

Accompagné par le producteur Jerry Bruckheimer et Joseph Kosinski, réalisateur de "Top Gun: Maverick", Brad Pitt a eu l’occasion d’échanger avec tous les patrons d’écuries et certains pilotes dont le désormais double champion du monde Max Verstappen. Le film racontera l’histoire d’un pilote vétéran qui sort de sa retraite (joué bien sûr par le héros de Fight Club) et de son jeune équipier. Ces deux pilotes devront se frotter aux stars de F1.

"L'idée est de capter ce monde de la manière la plus authentique possible, de filmer de vraies voitures dans de vraies courses et de donner au public le sentiment de ce que c'est que d'être dans l'une de ces F1", a expliqué Joseph Koskinski à The Playlist. Toujours dans la rubrique people, Brad Pitt n’est pas la seule star présente à Austin ce week-end. La famille Beckham, Lil Wayne ou encore l’ancienne star des courts de tennis Serena Williams sont attendus dimanche pour le 18eme Grand Prix de la saison.