GP du Brésil en direct: Hamilton à la poursuite de Verstappen

Disqualifié pour un DRS non conforme, Lewis Hamilton a réalisé une démonstration époustouflante et remonté de quinze places pour terminer 5e de l'épreuve sprint du Grand Prix de Sao Paulo samedi. Preuve que sa voiture marche bien, et que les Red Bull ont tout intérêt à s'en méfier, même si Max Verstappen, qui partage la première ligne avec Valterri Bottas, aborde ce rendez-vous en position de force, alors qu'il compte 21 points d'avance sur Lewis Hamilton. Une avance qu'il pourrait accroître à trois Grand Prix du terme de la saison.