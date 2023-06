GP du Canada: Hülkenberg pénalisé, Alonso deuxième sur la grille de départ

Etonnant deuxième des qualifications du Grand Prix du Canada sous la pluie, samedi à Montréal, le pilote allemand Nico Hülkenberg a écopé de trois places de pénalité pour avoir roulé trop vite sous drapeau rouge. Une sanction qui fait les affaires de Fernando Alonso. L'Espagnol de chez Aston Martin s’élancera en première ligne aux côtés de Max Verstappen.

Séances de qualifications décidément très agitées à Montréal. Sous la pluie, c’est Max Verstappen qui s’est adjugé la pole position du Grand Prix du Canada, 8eme manche du championnat du monde de F1. Souverain, le pilote Red Bull a devancé le surprenant Allemand Nico Hülkenberg, très à l’aise avec sa Haas dans des conditions difficiles. Un peu trop sans doute. Car l’expérimenté pilote allemand (35 ans) a été sanctionné par les commissaires de course pour avoir roulé trop vite sous drapeau rouge. Hülkenberg a écopé de trois places de pénalité. Une sanction qui chamboule la grille de départ.

Alonso deuxième, Hülkenberg cinquième

C'est Fernando Alonso qui s'élancera à sa place en première ligne aux côtés de Max Verstappen. Le vétéran espagnol, qui visera dimanche un sixième podium en huit courses en 2023, a mis du baume au coeur des milliers de fans d'Aston Martin qui ont bravé la pluie pour l'acclamer. La deuxième ligne sera occupée par le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et son compatriote et coéquipier George Russell, confirmant le renouveau de Mercedes depuis quelques semaines. Hülkenberg débutera la course en cinquième position, juste devant Esteban Ocon.

La grille de départ:

1re ligne:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

2e ligne:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

3e ligne:

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

4e ligne:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

5e ligne:

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6e ligne:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

7e ligne:

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

8e ligne:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

9e ligne:

Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull)

Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes)

10e ligne:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)