F1: Hamilton voudrait prolonger chez Mercedes avec un contrat XXL de longue durée

Selon le Daily Mail, le septuple champion du monde de F1 britannique Lewis Hamilton (38 ans) veut signer un contrat de cinq ans avec Mercedes. Un deal qui pourrait lui rapporter plus de 290 millions d’euros.

Quel avenir pour Lewis Hamilton ? Quatrième du championnat du monde de F1, le Britannique sacré sept fois champion du monde est sous contrat avec Mercedes jusqu’à la fin de cette année 2023. S’il a déjà indiqué qu’il entendait poursuivre sa carrière au sein de l’écurie allemande, il n’a toujours rien signé.

"On a juste besoin d’un peu de temps, de nous asseoir autour d’un café, ça va prendre une demi-heure", déclarait, confiant, son patron Toto Wolff il y a 15 jours à Sky Sports. Mais si Mercedes tarde à officialiser la prolongation de son pilote, c’est parce que les deux parties ne sont pas encore tombées d’accord. Et peut-être aussi parce que les exigences du Britannique sont trop élevées.

"Si c’est pour la semaine prochaine ou le mois prochain, ça ne me dérange vraiment pas"

Selon le Daily Mail, Lewis Hamilton réclame en effet un contrat de cinq ans. Un deal qui lui permettrait de rester sur les circuits jusqu’à 43 ans. A la durée XXL du contrat s’ajoutent les émoluments du pilote. Le média britannique évoque un montant de 250 millions de livres, soit environ 293 millions d’euros. Selon une source proche de Mercedes, Hamilton repousserait une proposition de son écurie s’il s’agit d’une prolongation d’un an. Ferrari pourrait être intéressé en cas de départ.

Si Mercedes et Hamilton veulent poursuivre leur collaboration, un compromis devra donc être trouvé, notamment dans le but de ne pas trop froisser l'ego de son jeune et ambitieux équipier George Russell. Un deal de deux ou trois ans semblerait plus réaliste. "Je n’ai rien de plus à dire à propos du contrat, a déclaré Lewis Hamilton jeudi en marge du Grand Prix du Canada. Si c’est pour la semaine prochaine ou le mois prochain, ça ne me dérange vraiment pas. J’ai vu Toto (Wolff). On a parlé à plusieurs reprises. Nous avons une bonne relation", conclut le pilote Mercedes.