Grand prix d'Abu Dhabi: terrible fin de carrière pour Räikkönen, qui termine sur un abandon

Le pilote finlandais Kimi Räikkönen a été contrait à l'abandon pour la dernière course de sa carrière en Formule 1, en raison d'un problème de freins avant sur son Alfa Romeo dans le Grand Prix d'Abu Dhabi.

Ce n'était pas la fin qu'on imaginait. Kimi Räikkönen, qui vivait à Abu Dhabi sa dernière course de Formule 1 ce dimanche, a été contraint d'abandonner après avoir perdu ses freins avant. Au 29e tour, le Finlandais a quitté son Alfa Romeo, scellant ainsi sa retraite.

18 saisons et 350 courses plus tard, le natif d'Espoo doit donc mettre un terme à sa carrière de pilote de Formule 1 prématurément, lui qui a fêté ses 42 ans en octobre dernier. Champion du monde en 2007, il avait annoncé le 1er septembre 2021 que cette saison serait sa dernière, 20 ans après sa première.

"Je suis heureux avec ce que j'ai accompli"

Avant sa dernière course, l'emblématique pilote, connu notamment pour son attitude très froide qui lui vaut le surnom de "Iceman", avait laissé un message sur le compte Instagram de la Formule 1. Kimi Räikkönen raconte que son objectif n'a jamais été la course aux titres: "Honnêtement, j'ai toujours fait ce qui me plaisait et me rendait heureux. Toujours. En 2007, en arrivant au dernier grand prix, j'étais l'outsider. Puis Hamilton a terminé 7e, Alonso 3e et j'ai gagné, ce qui m'a donné le titre pour un point. Gagner le titre n'a pas fondamentalement changé ma vie. Cela a juste rendu ma vie plus trépidante."

Quand à son après-carrière, celui qui cumule 103 podiums et 21 victoires ne sait pas encore comme il occupera son temps: "Maintenant, c'est terminé, je me retire. Ce que je ferai après? Je ne sais pas. Mon plan est de ne pas avoir de plan, de passer du temps avec ma famille. Les gens me demandent si j'ai des regrets sur ma carrière. Je n'en ai pas. Je suis heureux avec ce que j'ai accompli. On me demande aussi comment je veux que l'on se souvienne de moi. Je m'en fous, si on se rappelle de moi ou pas. J'ai fait ce que je voulais faire en F1 et c'est tout ce qui compte. Je m'en fous de ce qu'en pensent les autres."

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de Formule 1 demandent à ce que le pilote finlandais soit élu "Pilote du jour" dans les votes ouverts lors du GP d'Abu Dhabi ce dimanche et lancent un #KimiPiloteduJour, largement relayé. Pour un ultime adieu savoureux