Grand Prix d’Arabie Saoudite : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder gratuitement le GP ?

Ce dimanche, les pilotes se retrouvent sur la piste de Djeddah, à l’occasion de la deuxième course de la saison. Vainqueur à Sakhir, Max Verstappen a retrouvé la tête du classement dès la première épreuve. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Grand Prix de Djeddah en direct !

Ce dimanche, la chaîne CANAL+ retransmet le Grand Prix d’Arabie Saoudite, en direct de Djeddah. A savoir que le Grand Prix sera diffusé en clair sur Canal+ ! Le pilote Red Bull, Max Verstappen, a remporté la première course de la saison à Sakhir, avec près de douze secondes d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez.

Toutefois, pour espérer décrocher un nouveau titre, le double champion en titre va devoir renouveler cet exploit à Djeddah, puis en Australie. De son côté, Mercedes a pris la cinquième place, grâce à Lewis Hamilton. Cependant, le pilote anglais a passé la ligne d’arrivée avec 51 secondes de retard. Cette semaine, la monoplace allemande doit monter sur le podium, au risque de se faire distancer dans le classement. Quant aux nouveaux pilotes, Logan Sargeant a terminé à la douzième position, Nico Hülkenberg a fini quinzième, et Nyck de Vries a pris la quatorzième place. Ce week-end, les concurrents s’affrontent donc à Djeddah, un circuit urbain de plus de 6 kilomètres, et qui comporte 27 virages. Ce tracé est l’un des plus rapides de la saison, avec une vitesse moyenne pouvant dépasser les 250 km/h. Vous souhaitez assister au Grand Prix de Djeddah ? Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la course, en direct ce dimanche soir !

Grand Prix d’Arabie Saoudite en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce dimanche à 18 heures, retrouvez le Grand Prix d’Arabie Saoudite, en direct sur la chaîne CANAL+. Les consultants CANAL+ prennent l’antenne à partir de 16 heures 55, pour vous présenter les coulisses et les enjeux de la course. Vous pouvez regarder l’intégralité du championnat de Formule 1TM en souscrivant l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34,99 euros par mois pendant douze mois, puis 45,99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.

