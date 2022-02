Guerre en Ukraine: le Grand Prix de F1 en Russie à son tour annulé, les sanctions pleuvent

En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les dirigeants de la F1 ont annoncé ce vendredi que le prochain Grand Prix prévu à Sotchi en Russie n’aura pas lieu. La course devait commencer le 25 septembre.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie continue à avoir des conséquences sur le monde du sport. Cette fois-ci, c’est la Formule 1 qui a annoncé une décision importante. Censé commencer le 25 septembre, le Grand Prix à Sotchi en Russie n’aura pas lieu.

Pour justifier cette décision, la Fédération internationale de l’automobile a fait savoir qu’elle ne pouvait pas fermer les yeux sur la situation actuelle: "Jeudi soir, la Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l’avis de toutes les parties prenantes, qu’il est impossible d’organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles."

Notons que le Grand Prix de Russie 2022 devait être le dernier organisé à Sotchi, avant de déménager dès 2023 à Saint-Pétersbourg.

Les positions de Vettel et Verstappen

L’instance appelle également à un apaisement de la situation entre les deux pays: "La Formule 1 de la FIA visite les pays du monde entier avec une vision positive pour unir les gens et les nations. Nous suivons l’évolution de la situation actuelle en Ukraine avec tristesse et stupeur et espérons une résolution rapide et pacifique."

Avant cette décision de la FIA, le pilote Sebastian Vettel avait fait savoir qu’il ne comptait pas participer à cette course, si elle venait à être maintenue: "À mon avis, on ne devrait pas y aller. Je n’irai pas. Je pense que c’est mal de courir dans ce pays." Une opinion partagée par le champion du monde Max Verstappen: "Quand un pays est en guerre, ce n’est pas correct de courir là-bas."