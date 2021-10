La Formule 1 et la NBA s’associent avant le Grand Prix des États-Unis

Des monoplaces repeintes aux couleurs des franchises NBA, des concours mêlant les stars des deux disciplines… À Austin ce week-end, la Formule 1 et la NBA vont célébrer un partenariat particulièrement inédit et alléchant.

D’un côté, la NBA a repris ce mardi 19 octobre, sonnant le coup d’envoi d’une saison 2021-2022 qui s'annonce exceptionnelle. La Grande Ligue américaine fête son 75e anniversaire et promet de nombreuses surprises et autres célébrations. De l’autre, la Formule 1 fait son grand retour aux États-Unis après que le Grand Prix a été annulé en 2020, à cause de la situation sanitaire. Ce week-end se tient le Grand Prix des États-Unis, dont le départ sera donné à Austin. Et quoi de mieux qu’un impressionnant partenariat pour célébrer deux évènements planétaires aux États-Unis? C’est en tout cas ce qu’ont entrepris les deux géants du sport mondial.

Pour l’occasion, plusieurs visuels ont été dévoilés sur les réseaux sociaux, mettant en avant des monoplaces de Formule 1 repeintes aux couleurs des 30 franchises NBA. À commencer par les Divisions Centrale et Pacifique, avec des voitures à l’effigie, par exemple, des Bucks de Milwaukee, champions en titre, ou encore des Bulls de Chicago, franchise légendaire.

Un concours un peu spécial…

Mais ce n’est pas tout. Ce jeudi 21 octobre, un concours un peu spécial est organisé sur le plateau d’ESPN, délocalisé sur le circuit d’Austin pour l’occasion. Plusieurs pilotes de Formule 1 sont attendus pour s’affronter lors d’un grand concours… de lancers francs. Pour les aider un tant soit peu, plusieurs légendes de NBA sont également attendues.

Un immense défi qui devrait donc regrouper plusieurs grands noms du sport mondial, qui vont tenter d’inscrire quelques paniers pour une très belle cause. Le grand vainqueur de ce concours décrochera un bien belle récompense, à savoir un chèque de 20.000 dollars, qu’il va pouvoir reverser à l’association caritative de son choix.