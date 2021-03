McLaren fait signer un pilote prometteur de 13 ans

McLaren a conclu un accord avec le jeune champion d’Europe 2020 de karting Ugu Ugochukwu, 13 ans. Soit le même âge que Lewis Hamilton à son arrivée dans l’écurie britannique.

C’est un nouveau pari réalisé par McLaren. L’écurie britannique a annoncé ce lundi avoir signé un contrat sur le long terme avec le jeune pilote américain Ugu Ugochukwu. Âgé de 13 ans, il a remporté le championnat d’Europe de karting jeunes 2020 organisé par la Fédération internationale d’automobile.

"Je suis honoré de rejoindre une telle écurie si tôt dans ma carrière, a déclaré Ugu Ugochukwu. Tout jeune pilote rêverait d’avoir l’appui de McLaren. Je ferai tout pour me développer en tant que pilote." Dans les installations modernes du centre de Woking, le siège de McLaren situé dans le sud de l'Angleterre, l'Américain bénéficiera d'un cadre idéal pour parfaire ses aptitudes de pilote. Des aptitudes qui ont attiré le manager de l’équipe Andreas Seidl: "Ugo est un jeune talent avec de grandes capacités. Il a tous les ingrédients pour réussir dans ce sport".

L’exemple Hamilton

En matière de talents, McLaren n'en est pas à son coup d'essai. Kevin Magnussen, Lando Norris et Stoffel Vandoorne sont autant de pilotes de Formule 1 biberonnés dans le berceau britannique. Mais le plus grand diamant brut poncé et taillé en Angleterre demeure Lewis Hamilton. Arrivé à 13 ans chez McLaren, le Britannique est resté fidèle à la marque britannique jusqu'en 2012. Il a remporté le premier de ses sept titres de champion du monde avec McLaren, en 2008, avant de dominer la Formule 1 avec Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Une trajectoire dont aimerait certainement s'inspirer le jeune karter américain.