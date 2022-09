MotoGP : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix d'Aragon ?

Si vous êtes fan de courses de moto, le Grand Prix d’Aragon arrive très bientôt sur vos écrans, alors encore un peu de patience.

Le Grand Prix d’Aragon MotoGP aura lieu ce dimanche 18 septembre à 14 h sur la chaîne Canal +. Pour découvrir qui remportera la course, vous pouvez profiter de l’une des offres Canal +. Vous avez bien sûr l’offre Canal + classique disponible avec et sans engagement dès 20,99 euros par mois. Cette offre comprend l’accès à Canal + cinéma, Canal+ séries, Canal + sport 360, Canal + jeunesse et Canal+ Docs.

C’est une offre complète qui permettra de ravir toute la famille avec du contenu adapté. Vous avez aussi le choix avec l’offre Canal + Séries dès 34,99 euros par mois avec ou sans engagement. Cette offre inclut l'offre Canal + de base mais avec encore plus de séries et de plateformes comme Disney +, OCS, ou Netflix entre autres. Enfin, pour les fans de sports, il existe une formule Canal + Sports à partir de 34,99 euros par mois qui inclut l’abonnement de base à Canal + avec des contenus encore plus centrés autour de sports multiples comme l’accès à Canal + Foot, Canal + Sport, BeinSports ou Eurosport. Toutes ces offres vous donnent accès au Grand Prix d'Aragon en MotoGP, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix.

Découvrez le Grand Prix d’Aragon en MotoGP dès ce dimanche 18 septembre à 14 h sur la chaîne Canal +. MotoGP est parti pour une série de 3 courses sans discontinuer. Il s’agit des dernières courses en Europe avant de prendre le large pour l’étranger et notamment l’Asie. Bien que marginal au début, le circuit d’Aragon est devenu peu à peu un incontournable des courses de MotoGP. Vous découvrirez si cette année, Marc Marquez qui a marqué l’histoire de ce circuit avec 5 victoires va encore renouveler l’exploit après une défaite cuisante l’an dernier et une convalescence récente de 3 mois. Tout est donc en place pour avoir une course palpitante où rien n’est joué d’avance. Ce circuit apprécié des compétiteurs va accueillir la 15ème manche du championnat. Rendez-vous donc ce dimanche pour savoir comment les places vont êtreredistribuées et quel concurrent arrivera à tirer son épingle du jeu pour l’emporter.

