Scandale en Allemagne après une fausse interview de Michael Schumacher avec une intelligence artificielle

Gros scandale en Allemagne après que l'hebdomadaire allemand Die Aktuelle a utilisé une intelligence artificielle pour simuler une interview de Michael Schumacher, dix ans après son grave accident de ski le laissant dans un état de santé que cache sa famille.

La polémique enfle en Allemagne. Le magazine allemand Die Aktuelle a publié en double page une fausse interview de Michael Schumacher générée par une intelligence artificielle. Dix ans après son terrible accident de ski survenu à Méribel, l'état de santé du septuple champion du monde de Formule 1 est toujours tenu secret par sa famille. La parution de cet entretien "exclusif" a provoqué un tollé en Allemagne et même au-delà.

La "première interview" dix ans après

Le média allemand avait même fait la promotion de "la première interview" de Michael Schumacher depuis son accident. "Pas de demi-phrases et de spéculations d'amis, pas de réponses de lui, de Michael Schumacher! La voici : l'incroyable interview! Avec des réponses rédemptrices aux questions brûlantes que tout le monde se pose depuis si longtemps", affirme le magazine dans un exercice de cynisme. Sur sa couverture, le magazine va jusqu'à présenter cette fausse interview comme une "sensation mondiale".

Le média allemand y présente un Schumacher remis de ses graves blessures et assurant: "ma vie a complètement changé". "On lui a demandé comment il allait vraiment. Enfin, dix ans après son tragique accident de ski, nous obtenons des réponses", est-il également écrit en début d’article. Et les réponses évoquent aussi ses blessures ou encore la carrière de ses enfants. La supercherie de l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est révélée que dans le tout dernier paragraphe paragraphe de l'interview.

Une action en justice?

Le 29 décembre prochain, cela fera 10 ans que Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski dans les Alpes. Ce jour-là, le pilote allemand s'est cogné la tête contre un rocher hors piste et est tombé dans le coma. Depuis, on sait très peu de choses sur son état de santé. Sa famille est restée très discrète et les nouvelles sont arrivées au compte-gouttes. La famille du conducteur n'a pas encore pris position sur ce qui s'est passé, bien qu'il y ait des spéculations sur la possibilité d'une action en justice contre l'hebdomadaire Die Aktuelle.