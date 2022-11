Théo Pourchaire, futur pilote de réserve Alfa Romeo, pourrait faire une nouvelle saison de F2

Alors qu’il avait expliqué ne pas vouloir refaire de saison en Formule 2 en 2023, Théo Pourchaire, pilote de réserve Alfa Romeo, pourrait toutefois disputer un championnat l’année prochaine. Son écurie et lui-même songent à la F2.

Au départ, cela semblait assez clair. "C’est sûrement ma dernière saison de F2", disait Théo Pourchaire au micro de RMC Sport après le Grand Prix de France, le 24 juillet dernier. Puis il avait été catégorique auprès du site France Racing: "C’est ma dernière saison de F2, c’est sûr, affirmait-il. Je ne referai pas une saison. Financièrement, ça ne sera pas possible. Ce n’est pas une bonne solution. Deux saisons dans un championnat, c’est suffisant pour un pilote", affirmait le Grassois quelques semaine plus tard.

Depuis, le Français de 19 ans a terminé deuxième du championnat de Formule 2 avec ART Grand Prix (il reste une manche le week-end prochain). Il a aussi participé, pour la première fois, aux Essais Libres 1 avec Alfa Romeo lors du Grand Prix des Etats-Unis de F1. L’écurie a également annoncé que Théo Pourchaire, formé au sein son académie, serait pilote de réserve l’an prochain.

Il roulera à Abu Dhabi après la saison

"Pilote de réserve un rôle est multifacette. Théo est deuxième au championnat de F2! Plein de pilotes qui brillent aujourd’hui en F1 n’ont pas fait mieux, détaille Frédéric Vasseur, patron d’Alfa Romeo. En plus il est vraiment très jeune. La conclusion qu’on a tirée c’est qu’il fallait qu’on le structure un peu plus, qu’on lui donne plus d’expérience, de travail technique, surtout en dehors de la voiture."

Pourchaire va donc effectuer "tous les roulages qu’il a le droit de faire en tant que rookie: les deux FP1 (séances d’essais), les tests pendant la saison, les tests après la saison. Il va rouler à Abu Dhabi après cette saison pour Alfa Romeo, explique Vasseur. Et après il sera en charge du développement du simulateur et du simulateur pendant les week-end de course". Pourchaire pourrait aussi, en cas de besoin, remplacer l’un des pilotes titulaires en F1.

"C’est pour lui un vrai programme structurant car il y a des briefings avant, des briefings après, ajoute Vasseur. Cela lui apportera de la maturité, de l’exigence avec lui-même mais surtout avec les autres. Il faut apprendre à être dur avec son équipe, avec ses ingénieurs, ses mécaniciens, avec lui-même dans sa préparation. C’est toute une façon d’aborder des compétitions. Quand on a 18 ou 19 ans ce n’est pas toujours facile de se positionner par rapport à des gens ayant l’âge de votre père et qui sont des professionnels du milieu. C’est là aussi où il doit s’imposer, trouver le ton juste et l’implication juste mais je ne suis pas inquiet de ça. Je pense qu’il faut juste de la mise en situation et l’opportunité de le faire."

La Super Formula est une option, la F2 tient la corde

Ce rôle de pilote de réserve doit donc "apporter de l’expérience" au Tricolore. Mais son équipe aimerait aussi le laisser rouler fréquemment: "On réfléchit à lui faire faire un programme de courses en parallèle pour lui permettre de rester dans le bain de la compétition, explique Vasseur. Il y a le Japon (Super Formula, un championnat de monoplaces, ndlr) qui est une piste. La F2 est aussi une piste évidente, parce que ça le fait rester avec nous, dans notre monde, à notre contact… Il y a une petite option privilégiée pour la concordance de l’emploi du temps dans la F2."

La Formule 2 est effectivement, selon nos informations, un plan auquel pense en priorité son écurie. "Moi je fais partie de la Sauber Académie, à la fin ce sera une décision commune, explique Théo Pourchaire à RMC Sport. On discute. S’il y a un beau contrat et une belle option, pourquoi pas refaire de la F2. J’ai 19 ans, je resterai encore l’un des plus jeunes l’an prochain. Chaque année je reste le plus jeune (rire)."

Le Grassois est encore un peu dans le flou: "Peut-être que je ne ferai rien à côté du rôle de pilote de réserve. Après le stress, la course, la vie de pilote c’est quand même bien ! Le simulateur c’est bien mais ce n’est pas la réalité. Mais mon rôle principal sera pilote de réserve pour aider l’équipe." Une décision sera prise à l’issue de la dernière manche du championnat de F2 à Abu Dhabi dimanche. En attendant, Pourchaire a toujours le même objectif en tête: "Je me prépare pour 2024. Mon rêve c’est d’être en F1, champion du monde de F1."